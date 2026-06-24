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कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बोले- "चानौत के लोगों को बहकाया जा रहा", IG ने कहा- "टी-कनेक्शन अवैध था"

हांसी : हरियाणा के हांसी में चानौत जल विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कुछ लोग ग्रामीणों को गुमराह कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार चानौत सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीणों को सरकार की बात पर विश्वास करना चाहिए.

विधायक विनोद भयाना ने क्या कहा ? : वहीं, टी-कनेक्शन विवाद को लेकर धरना स्थल पर सोमेश पंडित द्वारा लगाए गए आरोपों पर हांसी के विधायक विनोद भयाना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोमेश पंडित ने आरोप लगाया था कि टी-कनेक्शन सरकार की सहमति से लगाया गया था, जबकि बाद में उसे हटवा दिया गया. आरोपों को खारिज करते हुए विधायक विनोद भयाना ने कहा कि वे क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन टी-कनेक्शन हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी नियमों के तहत अपना कार्य किया है. विधायक ने स्पष्ट किया कि टी-कनेक्शन हटाने का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया गया और इसे कानून के अनुसार लागू किया गया.

"चानौत के लोगों को बहकाया जा रहा" (ETV Bharat)

लोगों से अपील : उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की. साथ ही कहा कि क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है और किसी भी गांव को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी.

अलग से पेयजल उपलब्ध कराने की प्रकिया शुरू : वहीं चानौत गांव में भाखड़ा पाइपलाइन पर लगाए गए कथित अवैध टी-कनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच हिसार रेंज के आईजी कुलदीप सिंह ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार गांव को अलग पाइपलाइन के माध्यम से पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आईजी कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धरना शुरू होने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए लगातार प्रयास किए. डीएसपी, एसडीएम, एसपी और डीसी स्तर पर कई दौर की बैठकें हुईं, वहीं दो मंत्रियों ने भी ग्रामीणों से संवाद किया. प्रशासन ने गांव को अलग से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि सरकार राजली हेड या खरखड़ी ब्रांच से अलग पाइपलाइन बिछाकर चानौत गांव को उसकी जरूरत से अधिक पानी देने के लिए तैयार है. बावजूद इसके कुछ लोग केवल बड़ी भाखड़ा पाइपलाइन से ही पानी लेने की मांग पर अड़े हुए हैं.