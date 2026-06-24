कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बोले- "चानौत के लोगों को बहकाया जा रहा", IG ने कहा- "टी-कनेक्शन अवैध था"
हांसी के चानौत गांव में चल रहे आंदोलन को लेकर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं.
Published : June 24, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 10:17 PM IST
हांसी : हरियाणा के हांसी में चानौत जल विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कुछ लोग ग्रामीणों को गुमराह कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार चानौत सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीणों को सरकार की बात पर विश्वास करना चाहिए.
विधायक विनोद भयाना ने क्या कहा ? : वहीं, टी-कनेक्शन विवाद को लेकर धरना स्थल पर सोमेश पंडित द्वारा लगाए गए आरोपों पर हांसी के विधायक विनोद भयाना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोमेश पंडित ने आरोप लगाया था कि टी-कनेक्शन सरकार की सहमति से लगाया गया था, जबकि बाद में उसे हटवा दिया गया. आरोपों को खारिज करते हुए विधायक विनोद भयाना ने कहा कि वे क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन टी-कनेक्शन हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी नियमों के तहत अपना कार्य किया है. विधायक ने स्पष्ट किया कि टी-कनेक्शन हटाने का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया गया और इसे कानून के अनुसार लागू किया गया.
लोगों से अपील : उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की. साथ ही कहा कि क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है और किसी भी गांव को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी.
अलग से पेयजल उपलब्ध कराने की प्रकिया शुरू : वहीं चानौत गांव में भाखड़ा पाइपलाइन पर लगाए गए कथित अवैध टी-कनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच हिसार रेंज के आईजी कुलदीप सिंह ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार गांव को अलग पाइपलाइन के माध्यम से पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आईजी कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धरना शुरू होने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए लगातार प्रयास किए. डीएसपी, एसडीएम, एसपी और डीसी स्तर पर कई दौर की बैठकें हुईं, वहीं दो मंत्रियों ने भी ग्रामीणों से संवाद किया. प्रशासन ने गांव को अलग से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि सरकार राजली हेड या खरखड़ी ब्रांच से अलग पाइपलाइन बिछाकर चानौत गांव को उसकी जरूरत से अधिक पानी देने के लिए तैयार है. बावजूद इसके कुछ लोग केवल बड़ी भाखड़ा पाइपलाइन से ही पानी लेने की मांग पर अड़े हुए हैं.
टी-कनेक्शन अवैध था : आईजी ने कहा कि जिस टी-कनेक्शन को लगाया गया था, वो पूरी तरह अवैध था. प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया गया. उन्होंने दोहराया कि जो अवैध है, वो अवैध है और उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है. रात के समय कार्रवाई किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी संभावित टकराव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर कार्रवाई करती है. पर्याप्त पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. आईजी कुलदीप सिंह ने यह भी कहा कि सरकार गांव को पानी देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसी भी अवैध व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता और कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हांसी चानौत जल संघर्ष तेज, पानी के लिए आर-पार की लड़ाई, ग्रामीण बोले- "समाधान नहीं हुआ तो राष्ट्रपति से करेंगे इच्छामृत्यु की मांग"
ये भी पढ़ें : हांसी भाखड़ा टी-कनेक्शन विवाद: जंजीरों में बंधे चानौत के ग्रामीण, बोले- "पानी दो या हमें गुलाम घोषित करो"
ये भी पढ़ें : चानौत जल विवाद: भाखड़ा पाइपलाइन पर बवाल, डीसी बोले-"टी-कनेक्शन अवैध", एसपी ने कहा-"कुछ लोग बिगाड़ रहे माहौल"