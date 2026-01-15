"राहुल गांधी को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत", कृष्ण कुमार बेदी बोले - "कांग्रेस लड़ रही अस्तित्व की लड़ाई"
कांग्रेस के कुरुक्षेत्र के ट्रेनिंग सेशन पर बोलते हुए हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
Published : January 15, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 4:33 PM IST
चंडीगढ़ : कुरुक्षेत्र में कांग्रेस उत्तराखंड और हरियाणा के नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है. इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के आने को लेकर निशाना साधा है. साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अनदेखी करने को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया है.
राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की सख्त जरूरत : कृष्ण बेदी ने कुरुक्षेत्र में उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि "कांग्रेस संगठन से पहले पार्टी नेता राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है. जो शख्स लगातार 99 चुनाव हार चुका है, वो कैसे ट्रेनिंग देगा. जिसको ये नहीं पता कि पार्टी को क्या दिशा देनी है, वो ट्रेनिंग क्या देगा? एक व्यक्ति जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल कर देश का अहित करता है, वो कैसे ट्रेनिंग देगा?"
अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस : उन्होंने कहा कि "बीजेपी से कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि कांग्रेस का ना तो संगठन है, ना ही उनके कार्यकर्ता है. कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मान चुके हैं कि अब उनकी सरकार सपनों में बनेगी. कार्यकर्ताओं का भी कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है. कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. पिछले दिनों मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने महासंग्राम का ऐलान किया था लेकिन इसमें भी जमकर गुटबाजी दिखी".
धरातल पर लाकर छोड़ेंगे भूपेंद्र हुड्डा : कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि "कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के तीन विधायक है, जिसमें से एक विधायक अनशन कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुआ, मात्र 18 कार्यकर्ता ही हिस्सा लेने पहुंचे थे. ऐसे ही हालत हिसार में भी दिखे, जहां पर मात्र 60 कार्यकर्ताओं ने ही शिरकत की. उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को धरातल पर लाकर ही छोड़ेंगे."
बड़े नेताओं को तरजीह नहीं : उन्होंने कहा कि "हाल ही में हुड्डा साहब ने निकाय चुनाव के लिए तीन कमेटी का गठन किया है. लेकिन पार्टी के तीन बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह को किसी भी कमेटी में जगह नहीं मिली. हुड्डा का बस चले तो वो इन नेताओं को भी किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की तरह पार्टी से बाहर जाने को मजबूर कर दे. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये बड़े नेता पार्टी में क्या सोचकर बने हुए हैं".
EWS की आय सीमा बढ़ाई : हरियाणा सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग की सालाना आय में भी बढ़ोत्तरी कर दी है. इस पर बोलते हुए बेदी ने कहा कि "पहले ये आय सीमा 6 लाख रुपए सालाना थी, अब ये 8 लाख रुपए सालाना होगी. केंद्र सरकार की नीतियों पर चलते हुए सरकार ने ये फैसला किया है जिससे काफी लोगों को फायदा होगा".
आगामी बजट सर्व हितैषी होगा : मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्री बजट बैठकों पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "केंद्र में जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से ये परंपरा शुरू हुई थी. हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इसे शुरू किया था. सरकार सभी वर्गों से बातचीत कर उनके सुझाव लेती है. बाद में बजट के अंदर इन सभी सुझावों को जगह देती है ताकि एक जनहित का बजट बन सके और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े". उन्होंने कहा कि "आने वाला आगामी बजट सर्व हितैषी होगा".
