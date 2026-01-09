ETV Bharat / state

मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्षी दलों पर तीखा हमला, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और बंगाल की CM ममता पर लगाया बड़ा आरोप

कुरुक्षेत्र पशु मेले में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आतिशी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला.

KRISHNA BEDI ATTACK ON opposition
दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और बंगाल की CM ममता पर लगाया बड़ा आरोप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 9, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के समीप गीता जयंती पार्क में डायरी फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से सातवें पशु मेले का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पर गुरुओं की विचारधारा को धूमिल करने का आरोप. वहीं, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को संविधान की समझ ना होने की बात कही.

दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पर तीखा प्रहार: इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरुओं को लेकर दिए गए कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "इस तरह की अभद्र और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी निंदनीय है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है."

मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्षी दलों पर तीखा हमला (Etv Bharat)

गुरुओं की विचारधारा को धूमिल करने का आरोप: कृष्ण बेदी ने कहा कि, "कुछ लोग हमारे गुरुओं और पीरों की महान विचारधारा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. ऐसी सोच न तो देश के हित में है और न ही समाज के हित में, बल्कि इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है."

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी साधा निशान: कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया.उन्होंने कहा कि, "ममता बनर्जी को न तो संविधान से कोई मतलब है और न ही संवैधानिक संस्थाओं से."

आयोजकों को दी बधाई: कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सफल आयोजन के लिए डायरी फार्मर्स एसोसिएशन और सभी आयोजकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालकों को नई दिशा देने का काम करते हैं." मंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यदि ऐसे आयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ी तो हरियाणा सरकार पूरा सहयोग देगी.

उन्नत नस्ल के पशुओं का आकर्षक प्रदर्शन: मेले में हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ शामिल हुए, जिससे आयोजन की भव्यता और उपयोगिता साफ झलकी. पशु मेले में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का प्रदर्शन किया गया. आयोजकों द्वारा पशुओं के लिए स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता, खान-पान और देखरेख के विशेष इंतजाम किए गए थे. मेले के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पशुओं का चयन कर विजेता पशुपालकों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाने की भी व्यवस्था की गई.

पशुपालक किसानों के लिए लाभकारी मंच: आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "इस तरह के पशु मेले पशुपालक किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होते हैं. ऐसे आयोजनों से किसानों को आधुनिक पशुपालन तकनीक, नई नस्लों और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी मिलती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है."

ये भी पढ़ें:'राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, राजनीति में मन-मुटाव हो जाता है', 'बब्बर शेर' वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया

TAGGED:

CABINET MINISTER KRISHNA BEDI
KRISHNA BEDI ATTACK ON BENGAL CM
KURUKSHETRA DAIRY FAIR
KURUKSHETRA DAIRY FARMERS EVENT
KRISHNA BEDI ATTACK ON OPPOSITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.