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"हरियाणा में भू-माफिया हावी, कार्रवाई नहीं होने देते", अंबाला बिल्डिंग हादसे के बाद बोले अनिल विज

हरियाणा के अंबाला में बिल्डिंग गिरने से घायल हुए लोगों से कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुलाकात की है.

Haryana Cabinet Minister Anil Vij says Land mafia holds sway in Haryana prevent action from being taken
"हरियाणा में भू-माफिया हावी, कार्रवाई नहीं होने देते" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 5:56 PM IST

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अंबाला : हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में तीन मंजिला निर्माणधीन बिल्डिंग गिरने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज घायलों का हाल जानने के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचे

एसआईटी बनाकर जांच के आदेश : अंबाला बिल्डिंग हादसे में घायलों के परिजनों ने मंत्री अनिल विज से इंसाफ की गुहार लगाई. परिजनों ने आरोप भी लगाया कि पुलिस असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है. मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद अनिल विज ने उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया. विज ने तुरंत DGP हरियाणा को भी फोन मिलाया और उन्हें इस मामले में SIT बनाकर जांच करने के आदेश दिए.

"हरियाणा में भू-माफिया हावी, कार्रवाई नहीं होने देते" (ETV Bharat)

भू-माफिया कार्रवाई होने नहीं देती : अंबाला में बिल्डिंग गिरने की घटना को अनिल विज ने दुखद घटना बताया और कहा कि जो इस घटना में गुजर गए हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिलवाऊंगा. उन्होंने कहा कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेकर वे सरकार को तीन बार कह चुके हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल डाली जाए. उन्होंने कहा कि भू माफिया की लॉबी इतनी मजबूत है कि ये कार्रवाई होने नहीं देती. उन्होंने कहा कि जो तीन मंजिला बिल्डिंग बिना नक्शे के बनाई जा रही थी, जो भी इसमें इंवॉल्व है, जिसने भी यह बनाई थी, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग : अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना भी अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. इस दौरान वरुण मुलाना ने कहा कि उन्होंने पुलिस से बात की है और उन्हें जानकारी दी गई है कि FIR दर्ज हो चुकी है, जिसकी एक प्रति उन्होंने पुलिस से मांगी है. वरुण मुलाना ने कहा कि बिल्डिंग कमजोर थी जिसके कारण यह गिर गई, लिहाजा दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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