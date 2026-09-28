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"हरियाणा में भू-माफिया हावी, कार्रवाई नहीं होने देते", अंबाला बिल्डिंग हादसे के बाद बोले अनिल विज

"हरियाणा में भू-माफिया हावी, कार्रवाई नहीं होने देते" ( ETV Bharat )

अंबाला : हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में तीन मंजिला निर्माणधीन बिल्डिंग गिरने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज घायलों का हाल जानने के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचे