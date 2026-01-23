ETV Bharat / state

अंबाला में बारिश और तेज हवा के बीच अनिल विज ने मनाया पराक्रम दिवस, दी नेताजी को श्रद्धांजलि

अनिल विज ने अंबाला में पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Anil Vij Pays Tribute to Netaji Subhas Chandra Bose
मंत्री अनिल विज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंबाला छावनी स्थित सुभाष पार्क में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सुबह से चल रही तेज हवा और बारिश के बावजूद मंत्री अनिल विज सुभाष पार्क पहुंचे और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.

गूंजे देशभक्ति के नारे: सुभाष पार्क में स्थापित 12 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सैन्य अंदाज में सैल्यूट किया. इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने "नेताजी अमर रहे" के जोरदार नारे लगाए.

हर वर्ष निभाई जाती है श्रद्धांजलि की परंपरा: इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम हर वर्ष श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं. अंबाला छावनी में नेताजी के नाम पर सुभाष पार्क का निर्माण कराया गया है और जब से यह पार्क बना है, तब से हर साल यहां आकर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं. नेताजी का जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग का प्रतीक है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी."

अनिल विज ने मनाया पराक्रम दिवस (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जन्मदिन: कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल विज ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर नेताजी को नमन किया. इसके बाद जन्मदिन की खुशी में सभी को लड्डू बांटे गए. इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, भाजपा नेता संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल, हर्ष बिंद्रा, रवि बुद्धिराजा, विकास बहगल, प्रवेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

17 एकड़ में फैला सुभाष पार्क बना पहचान: बता दें कि छावनी में 17 एकड़ में फैला सुभाष पार्क ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अथक प्रयासों का परिणाम है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित यह पार्क हरियाणा के सबसे सुंदर पार्कों में गिना जाता है.रोजाना हजारों लोग यहां आकर नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं. यह पार्क न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी खूबसूरती और सुव्यवस्थित संरचना के कारण प्रदेशभर के लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है.

पीएम के आह्वान पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. इस दिन देशभर में नेताजी के अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया जाता है. अम्बाला छावनी का यह आयोजन भी उसी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बना.

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ के मनीमाजरा में बारिश से मकान की छत गिरी, मची अफरा-तफरी, 3 बच्चे हुए घायल

TAGGED:

HARYANA CABINET MINISTER ANIL VIJ
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
NETAJI JAYANTI PARAKRAM DAY
SUBHASH PARK AMBALA
PARAKRAM DIWAS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.