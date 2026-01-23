ETV Bharat / state

अंबाला में बारिश और तेज हवा के बीच अनिल विज ने मनाया पराक्रम दिवस, दी नेताजी को श्रद्धांजलि

मंत्री अनिल विज ( ETV Bharat )

अंबाला: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंबाला छावनी स्थित सुभाष पार्क में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सुबह से चल रही तेज हवा और बारिश के बावजूद मंत्री अनिल विज सुभाष पार्क पहुंचे और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा. गूंजे देशभक्ति के नारे: सुभाष पार्क में स्थापित 12 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सैन्य अंदाज में सैल्यूट किया. इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने "नेताजी अमर रहे" के जोरदार नारे लगाए. हर वर्ष निभाई जाती है श्रद्धांजलि की परंपरा: इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम हर वर्ष श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं. अंबाला छावनी में नेताजी के नाम पर सुभाष पार्क का निर्माण कराया गया है और जब से यह पार्क बना है, तब से हर साल यहां आकर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं. नेताजी का जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग का प्रतीक है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी." अनिल विज ने मनाया पराक्रम दिवस (ETV Bharat)