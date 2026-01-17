ETV Bharat / state

"AAP में घुस गई है इंदिरा गांधी की आत्मा, पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात", अनिल विज ने कांग्रेस पर भी कसा तंज

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि "पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं. पंजाब में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. पंजाब की आम आदमी पार्टी में इंदिरा गांधी का आत्मा घुस चुकी है. इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे. उस समय अखबार भी आधे-आधे छपा करते थे और इमरजेंसी भी लग गई थी".वहीं, विज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा.

"पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात": मंत्री अनिल विज ने पंजाब में एक समाचार पत्र समूह पर हुए कार्रवाई को इमरजेंसी करार देते हुए कहा कि "जैसे इंदिरा गांधी के समय देश में पत्रकारों प्रहार हुए थे. उसी प्रकार से अब पंजाब में पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी में इंदिरा गांधी की आत्मा घुस आई हो".

विज ने चिरंजीपुरी की सराहना की (Etv Bharat)

"टूटी-फूटी कांग्रेस है": वहीं, कुरुक्षेत्र में चल रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के सवाल पर विज ने कहा कि ये टूटी-फूटी कांग्रेस है. अपने टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. पंजाब में भी ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लग गई है. पंजाब की सरकार बिना कायदे-कानून के काम कर रही है.