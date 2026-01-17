ETV Bharat / state

"AAP में घुस गई है इंदिरा गांधी की आत्मा, पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात", अनिल विज ने कांग्रेस पर भी कसा तंज

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि "AAP ने पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं".

अनिल विज का पंजाब सरकार पर तंज
अनिल विज का पंजाब सरकार पर तंज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 10:43 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि "पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं. पंजाब में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. पंजाब की आम आदमी पार्टी में इंदिरा गांधी का आत्मा घुस चुकी है. इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे. उस समय अखबार भी आधे-आधे छपा करते थे और इमरजेंसी भी लग गई थी".वहीं, विज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा.

"पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात": मंत्री अनिल विज ने पंजाब में एक समाचार पत्र समूह पर हुए कार्रवाई को इमरजेंसी करार देते हुए कहा कि "जैसे इंदिरा गांधी के समय देश में पत्रकारों प्रहार हुए थे. उसी प्रकार से अब पंजाब में पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी में इंदिरा गांधी की आत्मा घुस आई हो".

विज ने चिरंजीपुरी की सराहना की
विज ने चिरंजीपुरी की सराहना की (Etv Bharat)

"टूटी-फूटी कांग्रेस है": वहीं, कुरुक्षेत्र में चल रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के सवाल पर विज ने कहा कि ये टूटी-फूटी कांग्रेस है. अपने टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. पंजाब में भी ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लग गई है. पंजाब की सरकार बिना कायदे-कानून के काम कर रही है.

अनिल विज का AAP-कांग्रेस पर निशाना (Etv Bharat)

विज का बड़ा ऐलान: बता दें कि अनिल विज कुरुक्षेत्र श्री ब्रह्मपुरी अनंक्षेत्र में चिरंजीपुरी जी महाराज के 96वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने चिंरजीपुरी जी महाराज का आशीर्वाद लिया और संस्था को अस्पताल के लिए 30 लाख रुपये की राशि दान की. वहीं, टैक्स में 70 लाख रुपये की छूट का भी ऐलान किया.

विज ने संत चिरंजी पुरी से लिया आशीर्वाद
विज ने संत चिरंजी पुरी से लिया आशीर्वाद (Etv Bharat)

विज ने चिरंजीपुरी सराहनी की: विज ने कहा कि "महाराज जी बीते लंबे समय से एक गिलास लस्सी पीकर और एक लंगोटी में अपना जीवन जी रहे हैं. संत महापुरुष आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. महाराज जी ने कुरुक्षेत्र में अनेक धर्मशालाएं और मंदिर बनाने का काम किया है. अब 100 बेड के अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं. जिससे जनता को लाभ पहुंचेगा".

January 17, 2026 at 11:26 AM IST

संपादक की पसंद

