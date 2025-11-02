ETV Bharat / state

"जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है, वैसे ही विपक्ष को RSS से डर लगता है", अनिल विज का खड़गे पर पलटवार

अंबाला: सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जोरों-शोरों से मना रही बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी. उनके इस बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है. साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है.

अनिल विज का खड़गे पर पलटवार: अनिल विज ने कहा कि "जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है, वैसे ही इन्हें RSS से डर लगता है". इस दौरान विज ने RSS को देश भक्त और चरित्रवान बताया. दरअसल, खड़गे ने गांधी की हत्या के बाद पटेल द्वारा संघ को बैन करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि "अगर सच में मोदी सरदार पटेल का आदर करते तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए".

राहुल गांधी पर किया कटाक्ष: वहीं, अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पर कटाक्ष किया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा कि "मोदी को अमेरिका जाना था. लेकिन वह नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वह ट्रंप से डरते हैं. अगर प्रधानमंत्री में साहस है, तो उन्हें कहना चाहिए कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका". राहुल गांधी के इस बयान पर अनिल विज ने तीखा प्रहार किया और कहा कि "मोदी जी ने कब कहां जाना है, किसको मिलना है और क्यों मिलना है. ये सब मोदी जी तय करेंगे. राहुल गांधी नहीं".