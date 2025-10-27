ETV Bharat / state

अमेरिका से युवकों को डिपोर्ट करने पर बोले अनिल विज - "डंकी रूट से गए युवाओं के भी ह्यूमन राइट्स, सही तरीके से भेजो भारत"

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अमेरिका से डिपोर्ट किए हरियाणा के युवकों के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Haryana Cabinet Minister Anil Vij on Haryana Youths Deported from America Bihar Election
अमेरिका से युवकों को डिपोर्ट करने पर बोले अनिल विज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 10:30 PM IST

अंबाला : अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के नागरिकों को डिपोर्ट करके भेजा है जिसमें हरियाणा के भी कईं लोग शामिल है. इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अमेरिका से डिपोर्टेशन पर क्या बोले ? : अनिल विज ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के युवकों के मामले में बोलते हुए कहा है कि "ये वो लोग हैं जो अवैध रूप से वहां गए थे. हरियाणा में जो कबूतरबाजी होती है, मैंने गृहमंत्री रहते हुए उस पर बड़ी कार्रवाई की थी. करीब 1400 कबूतर(एजेंटों) को अरेस्ट करवाया था मैंने. अब भी सरकार इस काम में लगी हुई है कि ये जो गलत तरीका है, उस पर रोक लगाई जाए. बाकी अमेरिका को भी ऐसे युवाओं को सही तरीके से वापस भारत भेजना चाहिए. उनके भी मानवाधिकार है, उन्हें भी अच्छे तरीके और सम्मानपूर्वक वापस भेजना चाहिए."

"डंकी रूट से गए युवाओं के भी ह्यूमन राइट्स" (Etv Bharat)

"तेजस्वी को हैसियत पता नहीं है" : तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वे वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि "तेजस्वी यादव को अपनी हैसियत नहीं पता है. जो संसद का कानून होता है, उसको विधानसभाएं निरस्त नहीं कर सकती है. ये कहना है कि जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसे मैं गड्ढे में फेंक दूंगा, ऐसा कहना संसद का अपमान है और इनको मालूम नहीं है कि इनकी अपनी हैसियत क्या है."

"साहसपूर्ण काम किया जा रहा है" : अंबाला STF ने लॉरेंस बिश्नोई के नजदीकी लखविंदर को अमेरिका से डिपोर्ट करवा लिया है. इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि "समाचार आ रहे हैं कि गलत आदमियों को पकड़ने के लिए बहुत साहसपूर्ण काम किया जा रहा है."

