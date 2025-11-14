बिहार में एडनीए की जीत पर हरियाणा में जश्न, फूट रहे पटाखे, बंट रही मिठाइयां, नेताओं ने दी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया
Anil Vij on Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 14, 2025 at 1:33 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 5:30 PM IST
अंबाला: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है. बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए 190 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 40 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है. इन रुझानों पर अब हरियाणा के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है. हरियाणा के गब्बर यानी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बिहार के रुझानों पर प्रतिक्रिया दी है.
बिहार चुनाव पर अनिल विज की प्रतिक्रिया: हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा "बिहार की जागरूक जनता ने जंगलराज को जड़ों से साफ कर दिया. जो कट्टा राज था. उस कट्टों के मुंह मोड़ दिए. बिहार की जनता ने पीएम मोदी के विकास की नीति को स्वीकार किया है. गृहमंत्री अमित शाह, जो आज के युग के चाणक्य हैं. उनकी नीति ने काम किया है. इसका अलावा नीतीश कुमार जिनकी साफ छवि है. इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है. लोगों ने उनको स्वीकार किया है. ये चुनाव देश के लोगों के लिए बड़ा पैगाम है. दुनिया झूठे वादे नहीं चाहती, दुनिया काम चाहती है."
कैबिनेट मंत्री का कांग्रेस पर निशाना: अनिल विज से जब पूछा गया कि कांग्रेस ने कहना है कि ये जीत बीजेपी या एनडीए की नहीं बल्कि एसआईआर की हुई है. इस पर अनिल विज ने कहा "इनकी जीत तो बिहार के लोगों ने पैरों तले रौंद दी. अब बोलने से क्या होगा."
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गदगद नजर आए: फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद नजर आए. उन्होंने कहा "इस जीत ने एनडीए खेमे में उत्साह भर दिया है. बिहार में एनडीए गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है. सुबह से ही रुझानों में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए था और शाम होते-होते ये साफ हो गया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है"
'देश की जनता एनडीए की नीतियों पर भरोसा करती है': मनोहर लाल ने कहा "बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता पर अपना विश्वास जताया है. आज पूरे देश के लिए खुशी का दिन है. बिहार में जिस तरह एनडीए को भारी जनसमर्थन मिला है, इससे तय है कि देश की जनता भाजपा और एनडीए की नीतियों पर भरोसा करती है." मंत्री ने बताया कि उन्हें लोकसभा चुनाव का वो समय याद है, जब विरोधी कई तरह की बातें करते थे, लेकिन जनता ने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए को चुनकर मजबूत सरकारें बनाईं."
चौधरी रणजीत सिंह की प्रतिक्रिया: पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि, "यह साफ दिख रहा था कि बिहार में NDA की सरकार बननी तय थी. 145 से 150 सीटों तक NDA पहुंच सकता है. कांग्रेस का वहां कोई वोट बेस नहीं. राहुल गांधी को सुनने भीड़ आती है, लेकिन वह वोट तेजस्वी यादव का था, कांग्रेस का नहीं." वहीं, JJP में शामिल होने की अफवाहों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि, "ना JJP ने प्रस्ताव दिया, ना मैं शामिल हो रहा हूं. मेरी अपनी राजनीति है.
सुनील सांगवान की प्रतिक्रिया: चरखी दादरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. यहां पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई और लोग ढ़ोल नगाड़े बजाते नजर आए. वहीं, सुनील सांगवान ने कहा कि, "बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों पर विश्वास जताया है. ये जीत NDA सरकार की कार्यशैली पर जनता की मुहर है.
