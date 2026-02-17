ETV Bharat / state

अंबाला में घर के वॉशरूम में गिरे कैबिनेट मंत्री अनिल विज, दोनों पैर में फ्रैक्चर, "चल री सजनी" गाना गुनगुनाते दिखे

वॉशरूम में गिरने से कैबिनेट मंत्री अनिल विज घायल ( Etv Bharat )

अंबालाः हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज अंबाला स्थित अपने आवास पर वॉशरूम में पैर फिसलने से गिरकर घायल हो गए हैं. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्क्रीनिंग के बाद उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई. तत्काल उनके पैर में बैंडेज लगाते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है. बम्बई का बाबू का गाना गुनगुना रहे हैं विजः हालांकि, चोट के बावजूद विज का जज्बा कम नहीं हुआ है. पट्टियां बंधी होने के बाद भी वे 1960 में बने 'बम्बई का बाबू' फिल्म में मुकेश के गाये 'चल री सजनी अब क्या सोचे…' गाने को गुनगुनाते नजर आए. उनका ये अंदाज समर्थकों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.