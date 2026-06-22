सैनी सरकार ने हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी सहित 14 एजेंडे को दी मंजूरी, 2 घंटे चली कैबिनेट की बैठक
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडे को स्वीकृति दी गई है.
Published : June 22, 2026 at 8:03 PM IST
चंडीगढ़: सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. 2 घंटे चली बैठक में कुल 15 एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें 14 को मंजूरी मिली. बैठक के बाद सीएम ने कहा कि "मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ लेने के लिए कई मानक तय किए गए हैं."
BS-3 और BS-4 वाहनों को बदलने पर भारी छूटः EV (इलेक्ट्रिक वाहन) बस और ट्रक खरीद पर योग्य लाभार्थियों को मोटर वाहन टैक्स में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया है. यह लाभ दिल्ली-एनसीआर इलाके में बीएस थ्री, बीएस फोर या इससे भी पुराने वाहनों को बदलने की स्थिति में मिलेगा.
हरियाणा कैबिनेट निर्णयः
- नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एवं टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली. नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी.
- मंत्रिमंडल ने दयालु-1 योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुगम होगी. योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है.
- एनसीआर जिलों में BS-4 अथवा उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
- ‘नया सफर योजना’ के अंतर्गत नए BS-6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी.
- इसी प्रकार, पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी.
- दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में दी जाने वाली यह छूट 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी.
- योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ किया जाएगा.
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं और रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी.
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 एवं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी स्वीकृति दी.
- अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका अथवा नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
- कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की. नए प्रावधानों के अनुसार, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा को उन पात्र आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की मंजूरी देने का अधिकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पूर्व ऐसी भूमि पर अपने मकान बनाए हैं.
- बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई. महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया गया.