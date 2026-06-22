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सैनी सरकार ने हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी सहित 14 एजेंडे को दी मंजूरी, 2 घंटे चली कैबिनेट की बैठक

चंडीगढ़: सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. 2 घंटे चली बैठक में कुल 15 एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें 14 को मंजूरी मिली. बैठक के बाद सीएम ने कहा कि "मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ लेने के लिए कई मानक तय किए गए हैं."

BS-3 और BS-4 वाहनों को बदलने पर भारी छूटः EV (इलेक्ट्रिक वाहन) बस और ट्रक खरीद पर योग्य लाभार्थियों को मोटर वाहन टैक्स में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया है. यह लाभ दिल्ली-एनसीआर इलाके में बीएस थ्री, बीएस फोर या इससे भी पुराने वाहनों को बदलने की स्थिति में मिलेगा.