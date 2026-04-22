ETV Bharat / state

ग्रुप-डी कर्मचारियों का प्रमोशन बिल, 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, जानें हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले

गुरुग्राम: बुधवार को गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि "27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है. कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 को आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा. इस बिल के जरिए क्लर्क पदों पर भर्ती और सेवा शर्तों को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा."

गुरुग्राम कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले: सीएम ने कहा कि "सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी." बता दें कि ये बिल लंबे समय से चर्चा में था और अब इसे विधानसभा में लाने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे सरकारी नौकरियों में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है.

जानें हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले (Etv Bharat)

ग्रुप डी कर्मचारियों का होगा प्रमोशन: कैबिनेट ने कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा. इसके साथ ही ड्राफ्ट बिल में प्रमोशन कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया है. ये फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे.