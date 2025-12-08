ETV Bharat / state

18 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट की बैठक में फैसला

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चल रहा सस्पेंस ख़त्म हो गया है. आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर मुहर लगा दी गई है.

हरियाणा कैबिनेट की बैठक : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई. बैठक के दौरान हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर चर्चा की गई और फिर शीतकालीन सत्र की तारीख पर मुहर लगा दी गई.

18 दिसंबर से शुरू होगा सत्र : हरियाणा सरकार से मिले प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर (गुरुवार) से शुरू होगा और फिलहाल ये तीन दिन का सत्र रहेगा जो 18 दिसंबर के अलावा 19 और 22 दिसंबर को रहेगा. हालांकि सत्र की अवधि का अंतिम फैसला बिजनेस एडवायजरी कमेटी(BAC) की बैठक में होगा.

हरियाणा सीएम ने दी बैठक की जानकारी : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि "कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे जिनमें से 19 एजेंडों पर मुहर लगी है. 6 जिलों के 17 गांवों की तहसील बदली गई है. जनप्रतिनिधियों की मांग पर ये फैसला लिया गया है. हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 लाया गया है."

हंगामेदार रहेगा शीतकालीन सत्र ! : आपको बता दें कि इस बार का शीतकालीन सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकता है. एक साल के लंबे इंतजार के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस के विधायक पूरे जोश के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे. इससे पहले सदन में बिना नेता के कांग्रेस विधायक सरकार को घेरते नज़र आते थे. माना जा रहा है कि कांग्रेस सदन में वोट चोरी, रोहतक और बहादुरगढ़ में खिलाड़ियों की मौत के साथ हरियाणा में लॉ एंड आर्डर का मुद्दा भी उठा सकती है. वहीं INLD अपने दो विधायक अर्जुन और आदित्य चौटाला के साथ सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगी.