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हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हुड्डा को लगा जोर का झटका

चंडीगढ़ : हरियाणा कैबिनेट की बैठक में करीब 1 घंटे मंथन हुआ जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी.

18 एजेंडे मंजूर किए गए : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में करीब घंटे भर मंथन हुआ. 31 एजेंडे में से 18 मंजूर किए गए. हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत कई बदलाव किए गए. पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए फार्मेसी अधिकारियों की नियुक्ति में कुछ शर्तों को ढील दी गई है. अनिवार्य छह महीने की ट्रेनिंग की शर्त को हटाया गया है. कड़े मानदंडों से पद खाली रह रहे थे, इसलिए सेवा नियमों में ढील दी गई. फार्मेसी अधिकारी की सीधी भर्ती 95 प्रतिशत कर दी गई है. हरियाणा वित्तीय नियम में संशोधन किया गया है. इससे वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा. ट्रेज़री के नियमों में भी संशोधन किया गया है. इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है.

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया है. सरकारी कर्मचारी को मकान, वाहन, शादी और घर के लिए सरकार ऋण उपलब्ध करवाएगी. पहले पीएनबी से ऋण मिलता था. नरेला से कुंडली तक मेट्रो की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कक्षा एक में आयु मानदंड में बदलाव किया गया है. इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब आयु छह साल या इससे अधिक होनी चाहिए. अभी ये 5 वर्ष है. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए फैसला लिया गया है. इसके तहत सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप पानी के बिलों को जमा करेंगे. दस फीसदी हिस्सा उन्हें मिलेगा.

औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन : मिक्स लैंड यूज को बेहतर करने के लिए भी फ़ैसलों को मंजूरी दी गई है. इसके तहत कई फैसले लिए गए हैं.औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन किया गया है जिसके तहत अब कई नियम बनाए गए हैं. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टरों के नियमों में भी संशोधन किए गए हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में भी संशोधन किया गया है. 2013 की नीति में संशोधन किया गया है.

हुड्डा की कोठी के किराए पर फैसला नहीं : हुड्डा कि कोठी का पेंडिंग किराया समाप्त करने का मामला कैबिनेट में आज आया था, लेकिन इस पर आज फैसला नहीं हुआ है.

गैस की कमी को लेकर बोले सीएम : नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई के चलते दिक्कत आई है. लेकिन विपक्ष दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रहा है. दुनिया की सप्लाई बाधित हुई है. पांच लाख पीएनजी कनेक्शन है, जिनके पास पीएनजी है, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन से बाहर किया गया है. वे सभी पीएनजी ही इस्तेमाल करेंगे. ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है. विपक्ष तो हर बात में राजनीति करता है, जबकि वैश्विक संकट में सबको एक साथ खड़े होना चाहिए. लोगों से अपील है कि ऐसे हालात में सोलर चूल्हे पर काम करें, इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल करें. हमें भी ऐसे हालात में हर तरह की ऑप्शन पर काम करना चाहिए. राज्य में दस कंपनियां पीएनजी सप्लाई कर रही है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले में रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है.