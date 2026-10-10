ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक, 9 एजेंडों पर लगी मुहर, एक क्लिक में जानें बैठक के बड़े फैसले

चंडीगढ़: शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 11 एजेंडे पेश किए गए. जिनमें से 9 एजेंडों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट दी गई है. सीएम ने सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण योजनाओं के भुगतान, किसानों को सहायता, राशन डिपो आवंटन और ग्रामीण पुस्तकालयों के विस्तार से जुड़ी घोषणाएं भी.

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों के लिए 77.06 करोड़ रुपये: सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 77 करोड़ 6 लाख रुपये जारी किए हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में मरम्मत की जरूरत वाली कुल 5,185 चौपालों की पहचान की गई थी इनमें से 21 जिलों में 1,723 कार्यों के लिए राशि जारी की गई. उन्होंने बताया कि अब तक कुल 4,653 कार्यों के लिए 195 करोड़ 53 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं.

धान खरीद- 9 अक्टूबर तक 14.25 लाख मीट्रिक टन आवक: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. 9 अक्टूबर तक मंडियों में 14.25 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई थी, जिसमें से 8.35 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी थी. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 19,155 किसानों को 398 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत 49,148 किसानों के खातों में 281 करोड़ रुपये दिए जाने की बात भी कही.

2014 से पहले की व्यवस्था का जिक्र कर पिछली सरकारों पर निशाना: प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2014 से पहले की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनें लगती थीं और लोगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश के हित में काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि सरकार की ओर से भेजे गए एक रुपये में से आम लोगों तक केवल 15 पैसे पहुंचते थे, जबकि अब योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C की नौकरी के लिए नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी