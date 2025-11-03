ETV Bharat / state

हरियाणा में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी, कैबिनेट का अहम फैसला

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद सीएम ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा किया. बैठक में 12 ऑफिशियल और 2 अन ऑफिशियल एजेंडे कैबिनेट में रखे गए थे.

टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरीः आज की बैठक में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गयी है. इसको सरल करने के लिए जोन की शर्त हटा दिया गया है. पॉलिसी का सरलीकरण किया गया. नई पॉलिसी के तहत, जोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं.

1984 के दंगा पीड़ितों के अनुकंपा के लिए नियमों में बदलावः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हमारी सरकार ने 1984 के दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया था. मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि दंगों में जिन लोगों की मौत हुई जो हरियाणा के थे लेकिन उनकी मौत हरियाणा के बाहर हुई है, उनको भी नौकरी दी जाएगी. 58 साल की उम्र तक उनकी नौकरी पक्की रहेगी. राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों को कानूनी करने का फैसला किया है. इससे कब्जा धारकों को स्वामित्व का लाभ मिलेगा."

शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के लिए नियमों में संशोधनः आज की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके. इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई. समीर, पुत्र- सिपाही सतीश कुमार (रक्षा-सेना)- जिनकी 28 दिसंबर, 2001 को 'ऑपरेशन पराक्रम' में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी. जंगवीर तक्षक, पुत्र- सिपाही जगदीश (रक्षा-सेना), जिनकी 26 जुलाई, 2000 को 'ऑपरेशन रक्षक' (जम्मू-कश्मीर) में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी. इससे पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से 26 जून, 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति मिली थी.