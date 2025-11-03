हरियाणा में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी, कैबिनेट का अहम फैसला

हरियाणा में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी, कैबिनेट का अहम फैसला
Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
Published : November 3, 2025 at 8:53 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद सीएम ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा किया. बैठक में 12 ऑफिशियल और 2 अन ऑफिशियल एजेंडे कैबिनेट में रखे गए थे.
टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरीः आज की बैठक में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गयी है. इसको सरल करने के लिए जोन की शर्त हटा दिया गया है. पॉलिसी का सरलीकरण किया गया. नई पॉलिसी के तहत, जोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं.
1984 के दंगा पीड़ितों के अनुकंपा के लिए नियमों में बदलावः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हमारी सरकार ने 1984 के दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया था. मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि दंगों में जिन लोगों की मौत हुई जो हरियाणा के थे लेकिन उनकी मौत हरियाणा के बाहर हुई है, उनको भी नौकरी दी जाएगी. 58 साल की उम्र तक उनकी नौकरी पक्की रहेगी. राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों को कानूनी करने का फैसला किया है. इससे कब्जा धारकों को स्वामित्व का लाभ मिलेगा."
शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के लिए नियमों में संशोधनः आज की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके. इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई. समीर, पुत्र- सिपाही सतीश कुमार (रक्षा-सेना)- जिनकी 28 दिसंबर, 2001 को 'ऑपरेशन पराक्रम' में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी. जंगवीर तक्षक, पुत्र- सिपाही जगदीश (रक्षा-सेना), जिनकी 26 जुलाई, 2000 को 'ऑपरेशन रक्षक' (जम्मू-कश्मीर) में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी. इससे पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से 26 जून, 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति मिली थी.
हर कारखाना श्रमिक को नियुक्ति पत्र अनिवार्यः हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए ‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को भी मंजूरी दी गई. अब, कारखाना प्रबंधन को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र अनिवार्य करने का प्रावधान है. उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है. इसके अनुसार अब, महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी. संशोधन में प्रति तिमाही ओवर टाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है. सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे. सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा पंजीकरणः बैठक में हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई. संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान/ दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे. पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे. इसमें क्रिमिनल प्रोविजन को हटा दिया गया है.
पंचायत भूमि पर गौ अभ्यारण्य : पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. अब, पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5 प्रतिशत भूमि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी. इसी प्रकार, पंचायत भूमि पर गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों और शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया है.