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हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C की नौकरी के लिए नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी

Haryana Cabinet Meeting ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में राहत देने की दिशा में बड़ा ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि हरियाणा अग्निवीर नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C की नौकरी के लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पूर्व अग्निवीरों की सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का संकेत मिला है, हालांकि, छूट का सटीक दायरा, लागू होने की तारीख और भर्ती की शर्तें स्पष्ट करने वाले आधिकारिक आदेश की पुष्टि होना बाकी है.

चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक: मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के विभिन्न फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी इस दौरान उन्होंने पूर्व अग्निवीरों के अलावा महिलाओं के लिए नए राशन डिपो में आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और किसानों को भावांतर भरपाई के तहत राशि जारी करने की जानकारी भी साझा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 9 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई.