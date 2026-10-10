हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C की नौकरी के लिए नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी
शनिवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बड़े फैसलों का जानकारी दी. जानें बड़े फैसले.
Published : October 10, 2026 at 3:29 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में राहत देने की दिशा में बड़ा ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि हरियाणा अग्निवीर नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C की नौकरी के लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पूर्व अग्निवीरों की सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का संकेत मिला है, हालांकि, छूट का सटीक दायरा, लागू होने की तारीख और भर्ती की शर्तें स्पष्ट करने वाले आधिकारिक आदेश की पुष्टि होना बाकी है.
चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक: मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के विभिन्न फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी इस दौरान उन्होंने पूर्व अग्निवीरों के अलावा महिलाओं के लिए नए राशन डिपो में आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और किसानों को भावांतर भरपाई के तहत राशि जारी करने की जानकारी भी साझा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 9 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई.
20 योजनाओं के तहत 1,634 करोड़ रुपये जारी: बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की. कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं ने स्वयं बटन दबाकर राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में विभिन्न 20 योजनाओं के तहत कुल 50,46,624 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ 27 लाख रुपये जारी किए गए इस राशि में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना, दयालु योजना, हर घर हर गृहणी योजना, भावांतर भरपाई और चौपालों की मरम्मत के लिए जारी धनराशि शामिल है
लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी: मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी करने की जानकारी दी. उनके अनुसार, 10 लाख 10 हजार लाभार्थी महिलाओं के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस किस्त को मिलाकर योजना के तहत अब तक 12 किस्तों में कुल 2,466 करोड़ 63 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं. योजना के दूसरे चरण में 2 लाख 57 हजार 147 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है. यह योजना राज्य सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिनके माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है.
35 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ: मुख्यमंत्री के मुताबिक, सामाजिक सुरक्षा विभाग की 15 पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 13 हजार 295 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,131 करोड़ 7 लाख रुपये जारी किए गए. यह राशि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के लिए जारी की गई है.
हर घर हर गृहणी योजना के तहत 20.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी: हर घर हर गृहणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 5 लाख 14 हजार महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त महीने की 20 करोड़ 39 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक कुल 380 करोड़ 21 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं.
दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158.80 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158 करोड़ 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है. इस किस्त को मिलाकर योजना के अंतर्गत अब तक कुल 3,479 करोड़ 61 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं.
किसानों को भावांतर भरपाई के तहत 34.79 करोड़ रुपये: सरकार ने आलू और फूलगोभी उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 34 करोड़ 79 लाख रुपये जारी किए. मुख्यमंत्री के अनुसार, कुल 3,384 किसानों को इस राशि का लाभ मिला. आलू की फसल के लिए 3,364 किसानों को 34 करोड़ 76 लाख रुपये और फूलगोभी की फसल के लिए 20 किसानों को 2 लाख 39 हजार रुपये जारी किए गए. आलू उत्पादक किसानों के लिए राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा जिलों में जारी की गई फूलगोभी के लिए कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के किसानों को भुगतान किया गया.
2,651 नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उचित मूल्य की 2,651 नई राशन दुकानों यानी राशन डिपो के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि नए राशन डिपो में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं. सरकार के अनुसार, इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस पहल से राशन वितरण व्यवस्था के विस्तार के साथ नए लाइसेंसधारियों के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
गांवों में अटल पुस्तकालयों के लिए पुस्तक सेतु पोर्टल: मुख्यमंत्री ने गांवों में संचालित अटल पुस्तकालयों के लिए पुस्तक सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया. सरकार के अनुसार, यह पोर्टल 23 जिलों, 143 खंडों और 6,200 से अधिक ग्राम पंचायतों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक अटल पुस्तकालय के लिए 4 लाख 78 हजार रुपये का फर्नीचर और 65,836 रुपये मूल्य की 315 पुस्तकों का प्रारंभिक सेट उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही 650 और पुस्तकालय खोले जाएंगे. इनमें से 500 नए पुस्तकालय 25 दिसंबर 2026 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. पुस्तक सेतु पोर्टल के माध्यम से लोग अपने गांव के अटल पुस्तकालय को निशुल्क पुस्तकें दान कर सकेंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने की सुविधा और पुस्तकालयों के संसाधन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
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