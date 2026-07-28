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हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, महिलाओं को टैक्स में छूट, शहीदों के आश्रितों को नौकरी में राहत

HARYANA CABINET MEETING ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 एजेंडे रखे गए थे. जिसमें से 22 एजेंडे पास हुए. बैठक के बाद सीएम ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की खिलाड़ी शर्मिला के पैरा शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ में शर्मिला ने शॉटपुट में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है. उम्मीद है अन्य खिलाड़ी भी पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे. हरियाणा कैबिनेट की बैठक: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी. कैबिनेट ने अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट, महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर कर राहत, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा में छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है. अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण: कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राज्य सरकार पहले ही ग्रुप-बी के पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी के पदों पर 5 प्रतिशत तथा पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है. महिलाओं और EV खरीदारों को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए पंजीकरण पर एक प्रतिशत कर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह लाभ वर्तमान मोटर वाहन कर में मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगा. वहीं, राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट देने का फैसला किया गया है. हालांकि, सीएनजी वाहनों पर पहले से लागू 20 प्रतिशत कर छूट जारी रहेगी. PM आवास योजना के लाभार्थियों को मिलेगी राहत: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. पुलिस हिरासत में मौत पर मिलेगा मुआवजा: हरियाणा सरकार ने मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामलों में मृतक के उत्तराधिकारियों या निकटतम परिजनों को 7.5 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया है. यह मुआवजा पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मिलेगा- प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मौत के मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा. पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि घटाई: कैबिनेट ने हरियाणा राजस्व पटवारी समूह-सी सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है. नए नियमों के तहत पटवारियों की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है. इसमें छह माह का संस्थागत प्रशिक्षण और छह माह का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा. प्रशिक्षण के दौरान अब पटवारियों को वजीफे के स्थान पर नियमित वेतन दिया जाएगा. अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी: मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी और यह सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास से जुड़े मामलों में सरकार को सिफारिशें देगा.