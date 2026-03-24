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दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंज़ूरी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला

हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है.

Haryana Cabinet approves Delhi Panipat Karnal Namo Bharat RRTS Corridor
दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंज़ूरी (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 11:09 PM IST

5 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-करनाल RRTS कॉरिडोर के निर्माण को मंज़ूरी दे दी. ये एक हाई-स्पीड, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होगी जो राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से जोड़ेगी.

कैबिनेट ने दी मंजूरी : कैबिनेट बैठक में मंज़ूर प्रस्ताव के अनुसार, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS), जिसे 'नमो भारत' भी कहा जाता है, का ये कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक फैला होगा. इसकी अनुमानित लागत 33,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472 करोड़ रुपये है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य का योगदान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा.

11 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव : इस परियोजना के तहत हरियाणा में 11 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, जो राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तथा NCR के बीच निर्बाध और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे. उम्मीद है कि यह कॉरिडोर यात्रा के समय को काफी कम करेगा, सड़कों पर भीड़भाड़ कम करेगा और प्रदूषण नियंत्रण में भी योगदान देगा.

डिपो को ज़मीनी स्तर पर विकसित किया जाएगा : कैबिनेट ने ये भी मंज़ूरी दी कि डिपो का बुनियादी ढांचा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) और संबंधित ज़मीन-मालिक एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा. डिपो को ज़मीनी स्तर पर विकसित किया जाएगा, जिसके ऊपर व्यावसायिक विकास के प्रावधान होंगे, जिससे अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी. परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को मज़बूत करने के लिए, 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) नीति के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो RRTS स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में उच्च 'फ्लोर एरिया रेशियो' (FAR) की अनुमति देते हैं। इससे नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकेंगे.

पंचकूला तक किया जाए विस्तार : कैबिनेट ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव को इस परियोजना के लिए 'नोडल अधिकारी' नियुक्त किया है और उन्हें NCRTC के साथ समझौतों तथा संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है. कैबिनेट ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि इस RRTS कॉरिडोर का विस्तार करनाल से आगे कुरुक्षेत्र और साहा होते हुए पंचकूला तक किया जाए, और इस मामले को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा NCRTC के साथ उठाया जाएगा.

पहुंच को बेहतर बनाएगा : उम्मीद है कि यह कॉरिडोर रोज़गार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएगा, साथ ही संतुलित और सतत क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगा. लगभग छह घंटे तक चली इस बैठक में लिए गए एक और फ़ैसले में, कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) प्रोजेक्ट के संशोधित लागत अनुमान को मंज़ूरी दे दी. इस प्रोजेक्ट का मकसद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मज़बूत करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, जैसा कि बयान में कहा गया है. पूरा होने के बाद, HORC प्रोजेक्ट खरखौदा, मानेसर और सोहना जैसे बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब को सीधे रेल कनेक्टिविटी देगा, साथ ही हरियाणा NCR क्षेत्र में नई टाउनशिप के विकास में भी मदद करेगा. कैबिनेट ने प्रोजेक्ट की संशोधित लागत लगभग 11,700 करोड़ रुपये मंज़ूर की है, जबकि पहले मंज़ूर की गई लागत 5,618 करोड़ रुपये थी.

प्रोजेक्ट की लागत क्यों बढ़ी : "प्रोजेक्ट की लागत में बढ़ोतरी की मुख्य वजह कई कारक हैं, जिनमें ज़मीन अधिग्रहण की लागत में भारी बढ़ोतरी, अलाइनमेंट में बदलाव, NCR क्षेत्र में नए पुलों का निर्माण, समय के साथ सामान्य लागत में बढ़ोतरी, और निर्माण कार्यों के ठेकों पर GST दरों में 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई बढ़ोतरी शामिल है. "इसके अलावा, रेलवे की नीतियों में बदलाव और बेहतर तकनीकी विशिष्टताओं की ज़रूरत ने भी निर्माण लागत को बढ़ाने में योगदान दिया है," बयान में कहा गया है. इस प्रोजेक्ट को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HRIDC) के तहत एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के ज़रिए लागू किया जा रहा है, जिसमें सरकारी एजेंसियों और मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड तथा Allcargo logistics जैसे निजी भागीदारों सहित प्रमुख हितधारकों की भागीदारी है.

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