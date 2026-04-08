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हरियाणा कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम मजदूरी में भारी बढ़ोत्तरी, अग्निवीरों का आरक्षण बढ़ाया गया

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों का आरक्षण बढ़ाया गया ( Etv Bharat )