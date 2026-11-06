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हरियाणा में बिल्डिंग कोड नहीं बदलेगा, पुराने नियमों को नया समझकर न हों परेशान, जानिए पूरा मामला

हरियाणा में बिल्डिंग कोड नहीं बदलेगा ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा में भवन निर्माण संबंधी नियमों में संशोधन की सूचना से प्रदेश के लोग कई दिनों से असमंजस की स्थिति में हैं. हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में किए जाने वाले संशोधन के बारे में लोगों को सही और पूरी जानकारी नहीं मिल रही. इससे लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है. क्योंकि प्रदेश के लोगों तक केवल यह जानकारी पहुंची है कि हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन किया जाना है. इस कारण हर कोई भवन निर्माण के नियमों में नए बदलाव होना तय मान रहा है. जबकि किसी नियम में कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा. इस संबंध में ईटीवी भारत ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत की. आप भी जानिए कि लोगों में यह असमंजस की स्थिति क्यों बनी.

दस्तावेजी जानकारी और प्रक्रिया एक जगह: दरअसल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एवं कंट्री प्लानिंग) द्वारा हाल ही में विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में प्रस्तावित संशोधन बताते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस के अनुसार प्रस्तावित संशोधन के लिए प्रदेश के लोगों और हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. इसके लिए लोगों को नोटिस के प्रकाशन की तिथि 2 नवंबर 2026 से 1 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है. विभाग की डीटीपी अधिकारी, दिव्या डोगरा ने बताया कि बिल्डिंग कोड 2017 में कोई एक भी नया संशोधन नहीं किया जा रहा. क्योंकि दर्शाए गए प्रस्तावित संशोधन नए नहीं, बल्कि बीते वर्षों के पुराने हैं. लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसा किन कारणों से दर्शाया गया है, यह भी जानिए.

सिंगल सिस्टम के लिए कानूनी अनिवार्यता: दरअसल, हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन के शीर्षक के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की अनिवार्य है. क्योंकि विभाग बिल्डिंग कोड में नोटिस को सार्वजनिक किए बिना प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता. हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 संबंधी प्रक्रिया और पुराने आदेश पहले अलग-अलग यूनिट में बंटे हुए थे. लोगों को बिल्डिंग कोड की कॉपी को डाउनलोड करके भी पूरी जानकारी नहीं मिलती थी और भवन निर्माण संबंधी फाइल निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी नहीं होती थी. लंबे समय से लोगों के लिए यह प्रक्रिया जटिल बनी थी. इस कारण टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस समूची प्रक्रिया को एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की तैयारी की है. अब भवन निर्माण के लिए पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी महज हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 की कॉपी को डाउनलोड करके ही मिल जाएगी. जबकि पहले कोड संबंधी कॉपी में भी पूरी जानकारी का उल्लेख नहीं होता था. यहां दोबारा ध्यान देने वाली बात है कि बिल्डिंग कोड 2017 में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा. केवल संबंधित प्रक्रिया को ही एक जगह समाहित किया जाना है. हालांकि, बिना पड़ताल किए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स लोगों तक पहुंची, जिसके चलते प्रदेश के लोग दुविधा में हैं. एफएआर समेत कोई नया बदलाव नहीं: शहरों में प्लाट के आकार के अनुसार फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर), ग्राउंड कवरेज और बेसमेंट संबंधी कोई नया संशोधन नहीं किया गया है. नोटिस में संशोधन का शीर्षक केवल भवन निर्माण संबंधी प्रक्रिया को एक जगह पर लाने के लिए सार्वजनिक किया गया है. क्योंकि प्रक्रिया को एक जगह पर समाहित करने के लिए भी कानूनन संशोधन के तहत नोटिस को सार्वजनिक किए जाने की अनिवार्यता होती है. भले ही नोटिस में प्रस्तावित बदलाव प्लाट के क्षेत्रफल के अनुसार ग्राउंड कवरेज, बेसमेंट, बेस एफएआर और अतिरिक्त एफएआर की सीमा निर्धारित दर्शाई गई है. लेकिन यह उक्त कोड के अनुसार बीते कई वर्षों पुराना ही है.