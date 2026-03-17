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सदन में भूपेंद्र हुड्डा Vs कृष्ण बेदी: नेता प्रतिपक्ष बोले- 'मंत्री ने सदन में डांस किया', बेदी बोले- 'गलत हुए तो सॉरी बुलवाऊंगा'

बजट सत्र में आज राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस ने हंगामा किया. इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा और कृष्ण बेदी में बीच तीखी नोकझोंक हुई.

Bhupinder Hooda Vs Krishan Bedi
Bhupinder Hooda Vs Krishan Bedi (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 2:34 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज राज्यसभा चुनाव का मुद्दा गरमाया. कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है. उन्होंने क्रॉस वोटिंग के आरोपों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के पास 37 और बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, तो फिर तीसरे सदस्य की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि ये प्रजातंत्र के खिलाफ है और इस तरह के हालात क्यों बने? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए. इस पर स्पीकर ने कहा कि ये विषय सदन में उठाने की जरूरत क्या है? जिसके बाद माहौल गरमा गया.

सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी और लोकतंत्र की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए. इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगाए. लगातार हो रही नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित होती रही और स्थिति को संभालना मुश्किल होता गया.

कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचे, हंगामा बढ़ा: हंगामे के बीच कांग्रेस के कई विधायक स्पीकर की वेल में पहुंच गए. इनमें इंदुराज नरवाल, जस्सी पेटवाड़, शकुंतला खटक, बलराम दांगी, विकास सहारण, देवेंद्र हंस और बलवान दौलतपुरिया समेत कई नाम शामिल रहे. ये सभी विधायक वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे. सदन के भीतर लगातार शोर-शराबा होता रहा, स्पीकर ने कई बार कांग्रेस विधायकों को शांत रहने की अपील की, लेकिन उनका हंगामा जारी रहा.

सदन में भूपेंद्र हुड्डा Vs कृष्ण बेदी (Etv Bharat)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए हुई स्थगित: हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों को बार-बार स्पीकर शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उनकी एक ना सुनी. कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया.

भूपेंद्र हुड्डा ने भी उठाए सवाल, मंत्रियों पर लगाया आरोप: 15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई. बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है. ये गंभीर मामला है. स्पीकर को इसे सुनना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के मंत्री डांस कर रहे थे, जो गंभीर चर्चा के बीच ठीक नहीं है. इस बयान के बाद फिर से हंगामा बढ़ गया. स्पीकर ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये विषय सदन में चर्चा के लिए नहीं है और सदन कोई स्टेडियम नहीं है.

मंत्री कृष्ण बेदी और हुड्डा में बहस, रिकॉर्डिंग की मांग: इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी बहस भी हुई. मंत्री बेदी ने कहा कि "भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मैंने सदन में डांस किया. अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, तो रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए. अगर मैं ऐसा करता दिखा, तो सदन में माफी मांग लूंगा. अगर मैं ऐसा करता नहीं दिखा, तो भूपेंद्र हुड्डा को माफी मांगनी पड़ेगी, मैं उनसे फिर सॉरी बुलवाउंगा, छोडूंगा नहीं".

स्पीकर ने चर्चा से किया इनकार, लिखित प्रस्ताव की बात कही: स्पीकर ने बार-बार कहा कि ये विषय सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है. उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर इस मुद्दे पर चर्चा करानी है, तो नियमों के तहत लिखित प्रस्ताव दें. तभी इस पर विचार किया जाएगा. इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई है. लगातार हंगामे के चलते बजट पर चर्चा ठीक से नहीं हो पाई और सदन की कार्यवाही बाधित रही.

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दी प्रतिक्रिया: इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि "कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करके गए हैं कि उन्होंने अपना वोट खराब नहीं किया. कांग्रेस के विधायकों ने अपना वोट उनको दिखाया है कि हमने किसको वोट किया है. उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए. अपने आप पर मंथन करना चाहिए और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं."

मुझे धमकी दी गई- कृष्ण बेदी: मंत्री ने कहा कि "सदन में हंगामे की कोई बात ही नहीं थी. कल चुनाव की बात थी. हमने भी रिटन में शिकायत की थी और इन्होंने भी चुनाव आयोग में रिटन में शिकायत की थी. इन्होंने मुझे कल धमकी भी दी है. जब मैं अपनी शिकायत दूंगा, तो ये भी बताऊंगा कि मुझे किसने धमकी दी थी."

'कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं': कांग्रेस ने सदन में सरकार से सवाल किया कि तीसरा उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? इस पर उन्होंने कहा कि "उनके पांच आदमियों ने भी उस उम्मीदवार का समर्थन किया. हमने तो अपनी वोट किसी को नहीं दिखाई. उनके लोगों ने ही वोट दिखाई है. हमने तो हुड्डा जी को वोट नहीं दिखाया. कांग्रेस को सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने के बजाय खुद का आत्म मंथन करना चाहिए. उनके जीते हुए विधायकों को इनपर विश्वास नहीं रह गया है."

हरियाणा राज्यसभा चुनाव नतीजे: बता दें कि राज्यसभा के चुनाव के परिणाम में बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध ने जीत दर्ज की. लेकिन चुनाव में दोनों ही पार्टियों का अंकगणित बिगड़ गया. हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायकों में से 88 ने मतदान किया. इनेलो के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला. 88 में से 5 वोट रद्द हो गए. जिसमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी का 1 वोट शामिल था. जिससे कुल वैध वोट 83 रह गए थे. जिससे जीत का आंकड़ा 31 की जगह 27.66 तय हुआ.

ऐसे बिगड़ा गणित: इस चुनाव में बीजेपी के संजय भाटिया को 39 वोट मिले और वो आसानी से जीत गए, लेकिन असली लड़ाई दूसरी सीट पर आकर फंस गई थी. जहां कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार के बीच टक्कर थी. बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के लिए पार्टी ने पूरा गणित बिठाया था, लेकिन इनेलो की चाल से उसके समीकरण बिगड़ गए. इनेलो के दो विधायकों ने वोट नहीं डाला. बीजेपी को उम्मीद थी कि इनेलो के वोट उसे मिलेंगे. बीजेपी का एक वोट रद्द हो जाने से भी पार्टी को नुकसान हुआ है.

कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग! वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भारी क्रॉस वोटिंग की. 37 में से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 4 वोट रद्द हो गए. इसके बावजूद पार्टी के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट मिल गए. वहीं अंतिम परिणाम में सतीश नांदल को 27.34 वोट मिले, जबकि बौद्ध 28 वोट लेकर जीत गए. यानी भाजपा समर्थित उम्मीदवार सिर्फ 0.66 वोट से हार गया. जो एक वोट से भी कम का अंतर रहा. अगर भाजपा का एक वोट रद्द ना होता और इनेलो के विधायक मतदान करते, तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते थे. इसी पूरे मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हुआ.

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Last Updated : March 17, 2026 at 2:34 PM IST

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