हरियाणा बजट 2026-27: महिलाओं को मिली कई बड़ी सौगात, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर मिलेगी विशेष छूट

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी दूसरी बार बजट पेश किए. बजट में सीएम ने महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. इस बजट का फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण पर रखा गया है. खास तौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी और वाहनों की खरीद पर टैक्स में छूट देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का फोकस रहा.

इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट: बजट में महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर विशेष टैक्स छूट देने का प्रावधान किया गया है. पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20% तक टैक्स छूट मिल रही है, जिसे और बढ़ाने की घोषणा की गई है. इसका उद्देश्य महिलाओं को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल सवारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकें.

महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर 1% टैक्स छूट: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि, "यदि कोई महिला अपने नाम पर वाहन खरीदती है तो उसे 1% अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाएगी. इससे महिलाओं को निजी वाहन खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी और उनके नाम पर संपत्ति दर्ज कराने को भी प्रोत्साहन मिलेगा."

"पिंक कैब योजना" से मिलेगा आर्थिक मजबूती: बजट के दौरान सीएम ने घोषणा की कि, "महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए "पिंक कैब योजना" शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें "लखपति दीदी" बनाना है."

ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर और सुरक्षा उपाय:सीएम ने घोषणा की कि, "नूंह, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे. इसके अलावा सभी सरकारी बसों और टैक्सियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे. पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी और तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी."