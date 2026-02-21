ETV Bharat / state

हरियाणा बजट 2026: दादरी में व्यापारियों और दुकानदारों ने की सरकार से व्यापार, उद्योग और रोजगार पर फोकस की मांग

हरियाणा बजट 2026 ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 27 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे. बजट सत्र को लेकर चरखी दादरी के दुकानदारों और व्यापारियों में खासा उत्साह है. स्थानीय व्यापारी और दुकानदार उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार के बजट में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष घोषणाएं की जाएंगी. छोटे व्यवसायियों को टैक्स और ऋण में राहत चाहिए: व्यापारी राकेश वशिष्ठ ने कहा, "सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे छोटे व्यवसायियों को सीधा लाभ मिल सके. टैक्स में राहत, आसान ऋण व्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं लागू हों तो छोटे व्यवसाय मजबूत हो सकते हैं. बजट में ऐसे कदमों से छोटे व्यापारी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा." दादरी में व्यापारियों और दुकानदारों की उम्मीदें (ETV Bharat)