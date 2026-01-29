ETV Bharat / state

हरियाणा बजट से अंबाला वासियों को खास उम्मीदें, जनता के दी अपनी राय, हर वर्ग की Budget पर टिकी निगाहें

अंबाला: हरियाणा सरकार जल्द ही अपना वार्षिक बजट पेश करने वाली है. इसे लेकर प्रदेशभर में चर्चाएं तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री द्वारा बजट से पहले हर वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे जाने की पहल को जनता ने सराहा है. लोगों का मानना है कि इससे सरकार को जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी और एक बेहतर, जनहितकारी बजट सामने आ सकता है. बजट से व्यापारी, किसान, महिलाएं, छात्र और शिक्षक सभी को खास उम्मीदें हैं. व्यापारियों की उम्मीदें: व्यापारी और दुकानदार वर्ग का कहना है कि अगर सरकार संतुलित बजट लाती है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा. व्यापारी पवन बांगा ने कहा, “सरकार को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर खास ध्यान देना चाहिए. जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ सकता.” वहीं, एक अन्य दुकानदार ने कहा, “बिजनेस के लिए सरकार कितनी छूट देती है, यह बजट में साफ होना चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके.” हरियाणा बजट से अंबाला वासियों को खास उम्मीदें (ETV Bharat) मनरेगा योजना को लेकर सवाल : व्यापारियों ने मनरेगा योजना को लेकर भी सवाल उठाए. पवन बांगा ने कहा, “मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन काम किया गया है. अब इसमें 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना है, उम्मीद है कि सरकार यह जिम्मेदारी निभाएगी.अगर मनरेगा को मजबूत किया गया तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे."