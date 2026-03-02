ETV Bharat / state

हरियाणा बजट 2026: साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए खुलेंगे 3 नये साइबर थाने, एटीएस का होगा गठन, 1300 अग्निवीरों की होगी भर्ती

चंडीगढ़ः हरियाणा में सरकार की क्राइम पर जीरो टालरेंस की नीति की झलक वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दिखी. सोमवार को सीएम सह वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में अपराध नियंत्रण के लिए सभी स्तर पर कई ठोस कदम उठाने की घोषणा की है. साथ ही आतंकवाद और साइबर अपराध के खिलाफ भी सरकार की ओर से प्रतिबद्धता दिखी.

7 महिला थाना और 3 साइबर थाने खुलेंगेः हरियाणा में लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेहोवा में कुल 7 नये महिला थाने खुलेंगे. साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में कुल 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने खुलेंगे.

हरियाणा में ATS का गठनः आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन Anti Terrorism Squard (ATS) का गठन किया जायेगा. इसके साथ ही गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ATS थाना खुलेगा. ATS में महिला कमांडो को भी शामिल किया जायेगा. इस योजना पर 35.5 करोड़ खर्च के लिए बजट में राशि स्वीकृति दी गई है.

बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को समय से पहले मिलेगा प्रमोशनः अगले 3 सालों में सड़क पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा से लैश किया जायेगा. अगले साल 5000 बॉडी वॉर्न कैमरों की खरीद की जायेगी. अपराधियों से बहादुरी पूर्वक सामना करने वाले पुलिसकर्मियों को समय से पहले पदोन्नति दी जाएगी. फर्ज से गद्दारी करने वाले पुलिसकर्मियों को उदाहरणात्मक सजा भी दी जायेगी.

1300 अग्निवीरों की भर्ती अगले सालः अग्निवीरों के लिए हरियाणा पुलिस में 20 फीसदी पद आरक्षित किया जायेगा. अगले साल हरियाणा पुलिस में 1300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती की जायेगी.