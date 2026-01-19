हरियाणा में जनभागीदारी से बनेगा प्रदेश का बजट, सीएम ने नागरिकों से मांगे उनके सुझाव
हरियाणा बजट 2026-27 के लिए फरीदाबाद सहित प्रदेशभर के नागरिकों से विभिन्न माध्यमों से सुझाव की सरकार ने मांग की है.
Published : January 19, 2026 at 10:18 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. इसका उद्देश्य ऐसा बजट तैयार करना है जो जनहित, विकास प्राथमिकताओं और नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए. जिला प्रशासन ने इस पहल को जनभागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.
डीसी आयुष सिन्हा ने दी जानकारी: इस बारे में फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि, "हरियाणा सरकार चाहती है कि बजट केवल कागजी न होकर जमीनी जरूरतों पर आधारित हो. इसी सोच के तहत प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बजट निर्माण प्रक्रिया में अपनी राय रखने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके."
सुझाव देने के आसान माध्यम: डीसी ने जानकारी दी कि नागरिकों की सुविधा के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं. कोई भी नागरिक 31 जनवरी तक 7303350030 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपनी राय दर्ज करा सकता है. इसके अलावा एआई-सहायक के जरिए thevoxai.in/haryanabudget पोर्टल पर संवाद किया जा सकता है. विस्तृत सुझाव देने के इच्छुक नागरिक bamsharyana.nic.in/suggestion.aspx पर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं.
मुख्यमंत्री का सीधा संवाद: डीसी ने बताया कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं बजट 2026-27 को जनभागीदारी के साथ तैयार करने के लिए विभिन्न वर्गों के हितधारकों से लगातार संवाद कर रहे हैं. उद्योग, शिक्षा, व्यापार, कृषि, महिला उद्यमिता सहित कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है."
एआई आधारित जनभागीदारी पोर्टल: मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक, विशेषज्ञ और विभिन्न हितधारक सीधे बजट प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं. इस पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में सुझाव देने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके.
नागरिकों से अपील: डीसी आयुष सिन्हा ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपने सुझाव साझा करें. उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें बजट निर्माण में शामिल किया जाएगा, ताकि हरियाणा के समग्र विकास को नई दिशा और मजबूती मिल सके.
