CWG में हरियाणा के मुक्केबाजों का स्वर्णिम पंच, कोच सुरेंद्र चौहान बोले "हरियाणवियों में गोल्ड जीतने की भूख है'
हरियाणा के मुक्केबाजों का कॉमनवेल्थ में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन पर करनाल के कर्ण स्टेडियम में जश्न मन रहा है.
Published : August 2, 2026 at 3:09 PM IST
करनालः कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाज जैस्मिन और प्रीति द्वारा शानदार स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है. करनाल के कर्ण खेल स्टेडियम में भी युवा बॉक्सरों ने इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का कहना है कि इन स्वर्णिम जीतों ने प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों में नया जोश भर दिया है और अब उनका लक्ष्य भी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है.
'गोल्ड जीतना ही हरियाणा की पहचान': कर्ण खेल स्टेडियम के बॉक्सिंग कोच सुरेंद्र चौहान ने कहा कि "हरियाणवियों की पहचान ही संघर्ष और स्वर्ण पदक से है. उनके अनुसार प्रदेश के खिलाड़ी हमेशा जीतने के इरादे से रिंग में उतरते हैं और गोल्ड मेडल हासिल करने की भूख उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की बॉक्सिंग पहले से ही देश में मजबूत रही है और इस बार भी पांच लड़के और पांच लड़कियों का फाइनल तक पहुंचना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है.
सीनियर खिलाड़ियों से मिल रही नई प्रेरणाः स्टेडियम में अभ्यास करने वाली युवा बॉक्सर ऐंजल, मानसी, खुशी और निलिका ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन उनके लिए गर्व का विषय है. जैस्मिन और प्रीति जैसी खिलाड़ियों को देखकर उन्हें नई तकनीक सीखने की प्रेरणा मिलती है. उनका सपना भी यही है कि एक दिन वे भारत की जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतें और देश का नाम रोशन करें.
सरकार और कोचिंग का मिल रहा मजबूत साथः खिलाड़ी खुशी ने बताया कि "हरियाणा सरकार खेलों और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है. बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और खिलाड़ियों की डाइट पर विशेष ध्यान दिए जाने से युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. यही कारण है कि हरियाणा लगातार देश को बेहतरीन मुक्केबाज दे रहा है."
अब एशियाई खेलों, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक पर नजरः कोच सुरेंद्र चौहान ने कहा कि कॉमनवेल्थ की सफलता आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी. अभी से एशियाई खेलों, वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2028 ओलंपिक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की बॉक्सिंग टीम आने वाले वर्षों में और भी शानदार प्रदर्शन करेगी तथा करनाल सहित हरियाणा के युवा खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए स्वर्णिम इतिहास रचेंगे.