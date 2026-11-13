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हरियाणा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 68.32% छात्र पास, छात्राओं का पास प्रतिशत 67.36% रहा

Board of School Education Haryana ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2026 में हुई सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक और मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने पत्रकार वार्ता में परीक्षा परिणाम की जानकारी दी.

शैक्षिक पूरक परीक्षा में 68.32% छात्र पास: