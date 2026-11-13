हरियाणा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 68.32% छात्र पास, छात्राओं का पास प्रतिशत 67.36% रहा
12th Supplementary Results 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2026 में हुई सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक और मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया.
Published : November 13, 2026 at 5:07 PM IST
भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2026 में हुई सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक और मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ ने पत्रकार वार्ता में परीक्षा परिणाम की जानकारी दी.
शैक्षिक पूरक परीक्षा में 68.32% छात्र पास:
सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक पूरक परीक्षा में कुल 7219 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से 4932 छात्र पास हुए, जबकि 2044 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है. परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 68.32% रहा. छात्रों की बात करें तो 4903 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से 3372 छात्र पास हुए. छात्रों का पास प्रतिशत 68.77% रहा. वहीं 2316 छात्राओं में से 1560 पास हुईं. छात्राओं का पास प्रतिशत 67.36% रहा. जिलों के प्रदर्शन में सिरसा सबसे आगे रहा. सिरसा का पास प्रतिशत 88.19% रहा. वहीं महेंद्रगढ़ का परिणाम सबसे कम रहा, जहां 50% छात्र ही पास हो सके.
मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का रिजल्ट 52.10%:
सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा में कुल 12864 छात्रों ने परीक्षा दी. इनमें से 6702 छात्र पास हुए, जबकि 6162 छात्रों को रि-अपीयर मिला. इस परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 52.10% रहा. मुक्त विद्यालय परीक्षा में 8517 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 4262 पास हुए. छात्रों का पास प्रतिशत 50.04% रहा. वहीं 4347 छात्राओं में से 2440 पास हुईं. छात्राओं का पास प्रतिशत 56.13% रहा. जिलों के प्रदर्शन में पंचकूला सबसे आगे रहा. यहां पास प्रतिशत 71.83% रहा. वहीं चरखी दादरी का परिणाम सबसे कम रहा. जिले में सिर्फ 27.91% छात्र पास हो सके.
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट:
बोर्ड ने बताया कि छात्र अपना रिजल्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्र अपना रोल नंबर या नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज कर सकते हैं.
रिजल्ट से संतुष्ट नहीं तो 20 दिन में आवेदन:
अगर कोई छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि उसकी उत्तरपुस्तिका की जांच सही तरीके से नहीं हुई है, तो वह पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए रिजल्ट जारी होने की तारीख से 20 दिन के अंदर बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ बोर्ड की ओर से निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा.
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