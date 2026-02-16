ETV Bharat / state

हरियाणा में 12वीं बोर्ड की परीक्षा 25 फरवरी से, 1421 केंद्रों पर 5 लाख 66 हजार परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 16 फरवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट https://bseh.org.in/home पर जारी होंगे. सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी. वहीं सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से एक अप्रैल तक संचालित करवाई जाएगी. इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में 1421 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 5 लाख 66 हजार 400 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा.

गड़बड़ी ठीक कराने के लिए छात्रों को करना होगा भुगतानः बोर्ड के सचिव मुनीश शर्मा ने सोमवार को बताया कि "परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट आऊट A-4 साइज पेपर पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि यदि परीक्षार्थी के विवरणों में कोई त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में संपर्क करते हुए शुद्धि से सम्बंधित मूल दस्तावेज और वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं. सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें."

गलतियां ठीक कराने के लिए 20 फरवरी तक पहुंचे बोर्ड कार्यालयः इसी प्रकार मुक्त विद्यालय परीक्षा के लिए परीक्षार्थी अपना पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम /रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हुए प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आऊट ए-4 साइज पेपर डाउनलोड करें. यदि विवरणों में कोई अशुद्धि है तो शुद्धि हेतु परीक्षार्थी 20 फरवरी तक मूल दस्तावेजों और शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं.