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Exclusive: HTET को लेकर बोर्ड अध्यक्ष का बड़ा अपडेट, परीक्षा के नियम बताए, अभ्यर्थियों को दी अहम सलाह

Shankar Lal Dhupar Exclusive interview ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET)-2025 को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि 4 और 5 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET)-2025 आयोजित होगी. इस परीक्षा में प्रदेशभर के 2,33,894 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. परीक्षा के लिए 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने नियमों की जानकारी दी. बोर्ड अध्यक्ष ने दी एचटेट परीक्षा की जानकारी: बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि "इन परीक्षाओं में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अढ़ाई गुणा ज्यादा संख्या में परीक्षाएं देंगी. एक लाख 66 हजार 137 महिला परीक्षार्थी, 67 हजार 157 पुरुष परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वे 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचे. लेवल-2 के लिए पहुंचने का समय सुबह 7 बजकर 50 मिनट है. लेवल-1 तथा 3 के लिए पहुंचने का समय दोपहर 12 बजकर 50 मिनट है." Exclusive: HTET को लेकर बोर्ड अध्यक्ष का बड़ा अपडेट, परीक्षा के नियम बताए (ETV Bharat) रास्ते में परेशानी हो तो 112 पर करें कॉल: बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि "यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के दौरान विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वह 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद ले सकता है. पुलिस जरूरत पड़ने पर परीक्षार्थी को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करेगी." रोडवेज को भी दिए गए विशेष निर्देश: परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था बेहतर रहे और अभ्यर्थियों को सफर में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा रोडवेज को भी विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा वाले दिनों में अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा.