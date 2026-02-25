ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में सीएम की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी बैठक, नकल पर सख्ती व सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश

चंडीगढ़ में सीएम की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी बैठक ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाओं को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.इस दौरान प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकल रहित बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए. प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश: मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों और एसपी को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत रखी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि विद्यार्थी बिना किसी भय के परीक्षा दे सकें. नकल पर सख्ती व सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश (Etv Bharat)