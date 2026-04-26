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'मुझे पास कर दो, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा': आंसर शीट में बच्चों ने जवाब की जगह लिखी मजबूरी, अध्यापकों के नाम इमोशनल संदेश

HBSE Exam Copy News ( ETV Bharat )

भिवानी: इन दिनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं की कॉपियां जांची जा रही हैं. इस दौरान कई ऐसी उत्तर पुस्तिकाएं सामने आईं, जिनमें छात्रों ने सवालों के जवाब की बजाय अपनी निजी परेशानियां लिख दीं. किसी छात्र ने लिखा कि उसकी मां बीमार थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका और अब पास करने की गुहार लगा रहा है. एक छात्रा ने लिखा कि 'पास कर देना नहीं, तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा.' ऐसे कई संदेश अध्यापकों को कॉपियों में पढ़ने को मिले, जिससे जांच के दौरान हैरानी और संवेदनशीलता दोनों देखने को मिली. पहचान लिखने वाले छात्रों पर हो रही कार्रवाई: मार्किंग के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ छात्रों ने अपनी पहचान या स्कूल का नाम भी उत्तर पुस्तिका में लिख दिया. बोर्ड के नियमों के अनुसार ये गंभीर उल्लंघन है. ऐसे मामलों में संबंधित छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं. हालांकि जिन छात्रों ने बिना पहचान के सिर्फ भावनात्मक अपील लिखी है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन साफ किया गया है कि ऐसी अपील का मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ता. 'मुझे पास कर दो, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा': आंसर शीट में बच्चों ने जवाब की जगह (ETV Bharat)