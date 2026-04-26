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'मुझे पास कर दो, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा': आंसर शीट में बच्चों ने जवाब की जगह लिखी मजबूरी, अध्यापकों के नाम इमोशनल संदेश

हरियाणा बोर्ड की कॉपियों की जांच के दौरान भावुक और चौंकाने वाली खबर सामने आई. छात्रों ने परेशानियां लिखकर पास करने की गुहार लगाई.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 26, 2026 at 12:39 PM IST

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भिवानी: इन दिनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं की कॉपियां जांची जा रही हैं. इस दौरान कई ऐसी उत्तर पुस्तिकाएं सामने आईं, जिनमें छात्रों ने सवालों के जवाब की बजाय अपनी निजी परेशानियां लिख दीं. किसी छात्र ने लिखा कि उसकी मां बीमार थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका और अब पास करने की गुहार लगा रहा है. एक छात्रा ने लिखा कि 'पास कर देना नहीं, तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा.' ऐसे कई संदेश अध्यापकों को कॉपियों में पढ़ने को मिले, जिससे जांच के दौरान हैरानी और संवेदनशीलता दोनों देखने को मिली.

पहचान लिखने वाले छात्रों पर हो रही कार्रवाई: मार्किंग के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ छात्रों ने अपनी पहचान या स्कूल का नाम भी उत्तर पुस्तिका में लिख दिया. बोर्ड के नियमों के अनुसार ये गंभीर उल्लंघन है. ऐसे मामलों में संबंधित छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं. हालांकि जिन छात्रों ने बिना पहचान के सिर्फ भावनात्मक अपील लिखी है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन साफ किया गया है कि ऐसी अपील का मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ता.

'मुझे पास कर दो, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा': आंसर शीट में बच्चों ने जवाब की जगह (ETV Bharat)

बोर्ड चेयरमैन बोले- 'गुहार से नहीं, नियम से होगा पास': हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा कि "हर साल कुछ इस तरह के केस सामने आते हैं. कई छात्र मानसिक दबाव या डर के कारण इस तरह की बातें लिख देते हैं. किसी भी छात्र को इस तरह की अपील के आधार पर पास नहीं किया जाता. मूल्यांकन पूरी तरह नियमों और लिखे गए उत्तरों के आधार पर ही होता है. छात्रों को परीक्षा के दौरान केवल प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए, किसी तरह का निजी संदेश या पहचान लिखना नियमों के खिलाफ है."

क्या बता रही है ये तस्वीर, बढ़ता मानसिक दबाव? बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा "ये पूरा मामला सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि छात्रों के बढ़ते मानसिक दबाव को भी उजागर करता है. परीक्षा का तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव कई बार छात्रों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर देता है." उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वो ऐसा ना करें. इससे कुछ नहीं होने वाला.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में आज HCS परीक्षा: इस बार हुए बड़े बदलाव, 8 जिलों में 337 सेंटर, 96 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

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