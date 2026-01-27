ETV Bharat / state

हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 25 फरवरी से, देखें डेटशीट-कब होगी कौन सी परीक्षा

हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं, 12वीं और डीएलएड परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से डेटशीट जारी कर दिया गया है.

Haryana Board of School Education
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 27, 2026 at 6:40 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 6:48 PM IST

भिवानीः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 के साथ-साथ डीएलएड परीक्षा 2026 (1st Year और 2nd Year Re-Appear) का डेट शीट जारी कर दिया है. सभी परीक्षाओं के लिए डेटशीट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट https://bseh.org.in/home पर जारी कर दिया गया है. बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कोई छात्र डेटशीट देख सकता है.

Haryana Board of School Education
हरियाणा 10वीं बोर्ड डेटशीट (BSEH)
25 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अनुसार 10वीं बोर्ड की परीक्षा 26 फरवरी से प्रारंभ होगी जो 20 मार्च तक चलेगा. वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 25 फरवरी से प्रारंभ होकर एक अप्रैल तक चलेगी. दूसरी ओर D.El.Ed 1st Year री-अपीयर (एडमिशन वर्ष-2023, 2024) परीक्षा 26 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च तक चलेगी. वहीं D.El.Ed 2nd Year री-अपीयर (एडमिशन वर्ष-2023) परीक्षा 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 19 मार्च तक चलेगी. बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं के संचालन के लिए सुरक्षा, सेंटर निर्धारण सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से कई कदम उठाये गए हैं.

Haryana Board of School Education
हरियाणा 12वीं बोर्ड डेटशीट (BSEH)
तनाव मुक्त होकर दें परीक्षाः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि "परीक्षाओं का शिड्यूल जारी कर दिया गया है. परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12.30 बजे से सायं 03.30 बजे तक संचालित होंगी. अधिकारियों ने सभी विद्यार्थियों को संदेश दिया कि वे बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करें और तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें. उन्होंने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परीक्षाओं में सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी.

2 से 16 फरवरी को होगी प्रायोगिक परीक्षाएंः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 2 से 16 फरवरी प्रात: 09:30 बजे से सांय 02:30 बजे तक संचालित करवाई जानी हैं. सीनियर सेकेंडरी की भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त करके सम्पन्न करवाई जाएगी. शेष विषयों के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों में संबंधित विषय के नियुक्त प्रवक्ताओं द्वारा ही करवाई जानी है, जो उस विषय को विद्यालय में पढ़ा रहे हैं." उन्होंने आगे बताया कि सेकेंडरी (शैक्षिक) नियमित परीक्षार्थियों की सभी प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों द्वारा ही उनके विषय से सम्बन्धित प्रायोगिक परीक्षा करवाई जानी है."

पर्यवेक्षकों और परीक्षकों को SMS से मिलेगी ड्यूटी की सूचनाः बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि "सीनियर सेकेंडरी नियमित के भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं के निरीक्षण कार्य हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों और परीक्षकों को बोर्ड द्वारा उनकी ड्यूटी की सूचना SMS के माध्यम से भेजी जाएगी." उन्होंने आगे बताया कि "संबंधित विद्यालयों के मुखिया परीक्षा ड्यूटी चार्ट, आवश्यक निर्देश पत्र प्राप्त करने और परीक्षार्थियों की ग्रुप फोटो और परीक्षा के अंक ऑनलाइन अपलोड करने के लिए निर्धारित तिथियों में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से करें."

हरियाणा 10वीं बोर्ड डेटशीट
हरियाणा 12वीं बोर्ड डेटशीट
हरियाणा बोर्ड परीक्षा डेटशीट
HARYANA BOARD EXAM DATE
HARYANA 10TH AND 12TH BOARD EXAM

