हरियाणा बोर्ड 12वीं की विशेष अंक सुधार परीक्षा 21 जनवरी से, आज से ऑनलाइन हुए एडमिट कार्ड
हरियाणा बोर्ड 12वीं की विशेष अंक सुधार परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन हो गए हैं.
Published : January 15, 2026 at 11:13 AM IST
भिवानी: हरियाणा बोर्ड 12वीं की विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी 2026 के प्रवेश पत्र 15 जनवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन हो गए हैं. परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन नंबर, पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं. ये परीक्षाएं 21 जनवरी से संचालित होंगी. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा.
6 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी परीक्षा: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि "परीक्षा के लिए लगभग 2600 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है. ये परीक्षा प्रदेशभर में 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी. जिसमें एक परीक्षा केन्द्र भिवानी तथा 5 परीक्षा केन्द्र कमीश्ररी स्तर पर स्थापित किए गए हैं. शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च-1990 से मार्च-2024 तक के सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकतम दो विषयों में अंक सुधार का विशेष अवसर दिया गया है. परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण हेतु 05 प्रभावी उड़नदस्तों का गठन किया गया है."
इन बातों का रखें ध्यान: डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि "परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने उपरान्त सभी विवरणों को भली भांति जांच लें. यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है, तो परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें. इसके अतिरिक्त यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, बोर्ड कार्यालय में वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते हैं."
30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी: उन्होंने बताया कि "यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है, तो ऐसे परीक्षार्थी सम्बन्धित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय/केन्द्र अधीक्षक को देकर परीक्षा आरम्भ होने से पहले लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें. परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें. परीक्षा केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी आदि का प्रयोग वर्जित होगा."
