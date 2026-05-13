झज्जर की वंशिका बनी हरियाणा साइंस टॉपर, 500 में 494 अंक लेकर किया कमाल
झज्जर की वंशिका ने 494 अंक लेकर हरियाणा बोर्ड साइंस संकाय में प्रदेश टॉप कर जिले का नाम रोशन किया.
Published : May 13, 2026 at 11:10 AM IST
झज्जर: झज्जर की छात्रा वंशिका ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में साइंस संकाय में पूरे प्रदेश में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है. वंशिका ने 500 में से 494 अंक हासिल कर यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. रिजल्ट घोषित होते ही परिवार, बीकेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया. स्कूल में अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया.
परिवार और शिक्षकों को दिया श्रेय : वंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, अध्यापकों और कठिन मेहनत को दिया. उसने कहा कि, "नियमित पढ़ाई, अनुशासन और परिवार के सहयोग से मुझे यह सफलता मिली है. अगर लक्ष्य तय करके मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती. मेरा सपना आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनने का है ताकि वह देश और समाज की सेवा कर सके."
माता-पिता को बिटिया पर गर्व: वंशिका की माता सुमन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, "आज हमारे परिवार के लिए बेहद गर्व का दिन है. वंशिका ने बचपन से ही पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीरता दिखाई है." वहीं पिता राजेंद्र कुमार ने कहा कि, "बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. हमें उसकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है." उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का भी धन्यवाद किया.
स्कूल प्रबंधन ने बताया प्रेरणा: वहीं, स्कूल प्रबंधन ने वंशिका की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि उसकी मेहनत और अनुशासन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है. शिक्षकों ने बताया कि वंशिका शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही है और उसने हर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया. वंशिका की इस शानदार सफलता से पूरे झज्जर जिले में खुशी और गर्व का माहौल बना हुआ है.
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