ETV Bharat / state

हरियाणा में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, 84.67% रहा, रेवाड़ी की दीपिका ने किया टॉप

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार 84.67% रिजल्ट आया है. इसमें 87.97 फीसदी लड़कियां पास हुई है. वहीं 81.45% लड़के पास हुए. चरखी दादरी का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा. यहां 69.57% छात्र पास हुए. वहीं नूंह नतीजों के मामले में सबसे फिसड्डी रहा. बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने भिवानी में बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिजल्ट तैयार करने में किसी तरह की गलती ना रहे, इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच भी करवाई गई है.

हरियाणा में 12वीं के टॉपर्स : अगर 12वीं के टॉपर्स की बात करें तो रेवाड़ी के चिल्लर में विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दीपिका ने 499 अंकों के साथ पूरे हरियाणा में टॉप किया है, जबकि रोहतक में रुड़की स्थित कन्या गुरुकुल की छात्रा उदिता 498 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं हैं. जींद के बुढ़ैण गांव के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की छात्रा योगिता और जींद के धमतान साहिब स्थित ज्ञान भारती स्कूल की छात्रा मुस्कान ने 497 नंबरों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है.

हरियाणा में 12वीं बोर्ड के टॉपर (ETV Bharat)

हरियाणा की टॉपर को जानिए : रेवाड़ी के गांव जाट की रहने वाली दीपिका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में पूरे हरियाणा में टॉप पर आई हैं. दीपिका के दादा हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पद पर रिटायर है. दीपिका के पिता अशोक मेघवाल रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में टीचर है. उनके बड़े भाई भी 12 वीं पास है.

हरियाणा की टॉपर दीपिका (ETV Bharat)

प्राइवेट स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया : 12वीं की परीक्षा में 2 लाख 42 हजार 856 छात्रों में से 2 लाख 5 हजार 618 पास हुए है, जबकि 10 हजार 498 फेल हो गए हैं. लड़कियों ने लड़कों से 6.52% ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है. वहीं ग्रामीण इलाकों के छात्रों का पास प्रतिशत 84.98% रहा, जबकि शहरी इलाकों के छात्रों का पास प्रतिशत 83.91% रहा. प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है. प्राइवेट स्कूलों में जहां 87.94% छात्र पास हुए, वहीं सरकारी स्कूलों में 82.44% बच्चे पास हुए हैं. सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट में आर्ट्स में पास प्रतिशत 82.60%, साइंस में 90.08% और कॉमर्स में 88.20% रहा. बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा है कि जो छात्र अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, वे रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर फीस भरकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं