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89.60 प्रतिशत रहा हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, चरखी दादरी टॉप, तो नूंह फिसड्डी, बेटियों ने फिर मारी बाजी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया. छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर रिजल्ट की जांच कर सकते हैं.

Haryana Board 10th Result 2026
Haryana Board 10th Result 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 11:56 AM IST

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भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार 89.60 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं. छात्र और अभिभावक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in और results.digilocker.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं. बता दें कि इस बार हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में प्रदेशभर से 2 लाख 78 हजार 334 छात्रों ने हिस्सा लिया था.

10वीं बोर्ड की रिजल्ट जारी: बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि "10वीं नियमित परीक्षा परिणाम 89.60 फीसदी तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 70.02 फीसदी रहा है. 10वीं नियमित परीक्षा में 2,76,640 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए थे, जिनमें से 2,47,860 उत्तीर्ण हुए तथा 6,201 परीक्षार्थियों का परिणाम (E.R.) एसेंशियल रिपीट रहा अर्थात् ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता होगी."

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार से ईटीवी भारत के संवाददाता इंद्रवेश दुहन की खास बातचीत (ETV Bharat)

बेटियों ने फिर मारी बाजी: एक बार फिर से बेटियों ने बेटों की तुलना में बाजी मारी है. बोर्ड अध्यक्ष ने कहा "इस परीक्षा में 1,33,530 प्रविष्ठ छात्राओं में से 1,22,367 पास हुई, इनकी पास प्रतिशतता 91.64 रही, जबकि 1,43,110 छात्रों में से 1,25,493 पास हुए, इनकी पास प्रतिशतता 87.69 रही. इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 3.95 फीसदी ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है."

चरखी दादरी टॉप, तो नूंह फिसड्डी! परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 87.23 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 92.45 रही है. इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 90.25 रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 87.94 रही है. पास प्रतिशतता में जिला जिला चरखी दादरी प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर जींद, तीसरे स्थान पर महेन्द्रगढ़ तथा जिला नूंह सबसे नीचले पायदान पर रहा.

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम भी घोषित: 10वीं परीक्षा के स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 70.02 प्रतिशत रहा है. इस परीक्षा में 4,556 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए. जिनमें से 3,190 पास हुए. स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक अथवा नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्म तिथि भरते हुए परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रदेशभर में संचालित करवाई गई सैकेंडरी मुक्त विद्यालय वार्षिक परीक्षा-2026 (फ्रैश, रि-अपीयर, अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय) विषय परीक्षा का परिणाम भी आज घोषित किया जा रहा है. परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.

Haryana Board 10th Result 2026
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट (ETV Bharat)

भिवानी की बेटी दीपिका स्टेट टॉपर: प्रदेशभर में 16 परीक्षार्थियों ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें मिरान आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी की छात्रा दीपिका ने 499 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. 498 अंकों के साथ चार परीक्षार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. इनमें छात्रा रोनक, बिगोवा बीएसएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खुशी चरखी दादरी, एनसीवीएम हाई स्कूल. पुठी समैन हिसार, अंतु, स्वामी विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी जालब, हिसार और छात्र दीपांशु, बाला जी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भुंगरका, महेन्द्रगढ़ शामिल हैं.

11 छात्रों का तीसरा स्थान: 497 अंकों के साथ 11 परीक्षार्थियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है. जिसमेंं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर तुर्क, सोनीपत के छात्र काव्यांश, टैगोर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रावत खेड़ा रोड़ मंगाली, हिसार की छात्रा दीक्षा, बलवीर सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माढ़ा, हिसार की छात्रा साक्षी, पिंक सीटी हाई स्कूल, बिसला, फतेहाबाद की छात्रा आरजु, आर्यवर्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देवबन, कैथल की छात्रा. मानशी, होली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिवानी मंडी, भिवानी की छात्रा आशु, मॉडर्न शिक्षा सदन, देहरा, पानीपत के छात्र मनुराज, बलवीर सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माढ़ा, हिसार की छात्रा सकोमल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुंडाना, रोहतक की छात्रा गीता, आर्य हाई स्कूल, मंढ़ोली कलां, भिवानी की छात्रा महक एवं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, नरवाना, जीन्द के छात्र वंश देव शामिल हैं.

डीएलएड परीक्षाओं का परिणाम: डीएलएड परीक्षाएं फरवरी/मार्च-2026 की परीक्षा में प्रदेशभर में कुल 5315 छात्र-अध्यापक प्रविष्ट हुए. डीएलएड प्रवेश वर्ष 2023-25 प्रथम वर्ष (रि-अपीयर) का परिणाम 62.50 प्रतिशत रहा. इसी प्रकार प्रवेश वर्ष 2023-25 द्वितीय वर्ष (रि-अपीयर) का परिणाम 81.76 प्रतिशत रहा. तथा प्रवेश वर्ष 2024-26 प्रथम वर्ष (रि-अपीयर) का परिणाम 65.13 प्रतिशत रहा. छात्र-अध्यापकों की Performance Sheets शिक्षण संस्थाओं की लॉगिन आईडी पर भेजी जाएगी. इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की पुन: जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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