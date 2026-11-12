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हरियाणा में 13 नवंबर तक घर-घर जाकर बीएलओ भरवाएंगे गणना प्रपत्र, छूटे मतदाताओं को नाम दर्ज करवाने का मिलेगा मौका

पंचकूला: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए मतदाताओं को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दोबारा मौका दिया है. इसके साथ ही जिला पंचकूला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में दोबारा अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान करने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद ईटीवी भारत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दर्ज कराई गई आपत्तियों और उनके सुझावों के संबंध में बातचीत की.

जिला उपायुक्त के दिशा-निर्देश: बैठक में उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे "अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए संबंधित बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का सहयोग करने के आवश्यक निर्देश दें." उपायुक्त ने बताया कि "भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ASDD श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं की बूथवार सूची संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों एवं शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयों में दोबारा प्रदर्शित की जाएगी. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया."

बीएलओ घर-घर पहुंच जाकर भरवाएंगे फॉर्म: संजय चौहान ने जिला उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि वह बीएलओ को आदेश दें कि जिन लोगों के नाम पात्र होने के बावजूद भी मतदाता प्रारूप सूची में दर्ज नहीं हो सके, वे उन लोगों के घर-घर जाकर उनके फार्म भरवाएं और उनका नाम मतदाता सूची में समाहित करें. इस पर जिला उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उनके सुझावों के अनुसार कार्यवाही किए जाने बारे आश्वस्त किया.

वोटर बनाने की प्रक्रिया को जटिल बनाने का आरोपः उन्होंने कहा कि पंचकूला में कई कालोनियां ऐसी हैं, जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है लेकिन वह अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं. इसके साथ ही चुनाव आयोग वोट बनाने संबंधी प्रक्रिया को इतना जटिल बना चुका है कि सामान्य मतदाता इसे समझ ही नहीं पाता. जबकि पहले 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति का वोटर कार्ड आसानी से बन जाता था. लेकिन मौजूदा समय में प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया है कि व्यक्ति सुबह से शाम तक समय के अभाव के कारण बेबस हो जाता है. वहीं, दूसरी ओर प्रक्रिया के जटिल होने से वह अपने वोट के संवैधानिक अधिकार को भी हासिल नहीं कर पा रहा है.

राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने क्या कहा: कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि "जिला पंचकूला में 99,615 मतदाताओं के नाम मतदाता प्रारूप सूची से काटे गए हैं. लेकिन कांग्रेस से विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा जोरदार आवाज उठाने और विरोध दर्ज कराने के चलते चुनाव आयोग द्वारा अतिरिक्त दस दिन का समय दिया गया है, ताकि छूट गए लोग अंतिम मतदाता सूची के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकें." उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रदेश प्रभारी हों, सभी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम दर्ज कराए जाएं.

13 से 21 नवंबर तक की तिथि महत्वपूर्ण: जिला उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर संचालित किया जा रहा है. इसके तहत विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 13 नवंबर से 21 नवंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा.

यह जानना भी जरूरी: उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि "विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला पंचकूला के अंतर्गत आने वाले दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, कालका और पंचकूला में संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के आदेश अनुसार बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा ASDD मतदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क किया जाएगा. इस दौरान उपस्थित पात्र मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे. राज्य के भीतर अपना निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं को एनैक्सचर-सी के साथ गणना प्रपत्र अपने नए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के पास नए पते के निवास प्रमाण पत्र सहित जमा करवाना होगा."

जजपा का आरोप-किराएदार मतदान अधिकार से वंचित: जजपा से जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि "एसआईआर प्रक्रिया में सबसे बड़ी खामी यह है कि जो कोई किराएदार किसी एक पते से दूसरे पते पर रहना शुरू कर देता है तो उसका नाम काटा जा रहा है. जबकि उसके द्वारा दस्तावेज और अपना पुराना वोटर कार्ड भी दिखाया जाता है. बावजूद इसके पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है. इस बात को जिला उपयुक्त के संज्ञान में लाया गया है और उन्होंने आश्वस्त किया गया है कि अब बीएलओ घर-घर जाकर ऐसे पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता प्रारूप सूची में जरूर दर्ज करेंगे.

आईएनएलडी का आरोप-वार्ड नंबर 7 और 8 में सबसे अधिक वोट कटेः आईएनएलडी के नेता हरपाल बावा ने बताया कि जिला उपायुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसे उपायुक्त ने सुनकर संबंधित कार्यवाही के बारे में आश्वस्त किया है. उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने एसआईआर प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल करने और हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच बनाने का भरोसा दिया है.

इसके साथ ही आईएनएलडी से एससी समुदाय के अध्यक्ष ने बताया कि उनके पंचकूला शहर के वार्ड नंबर 7 और 8 में सबसे अधिक वोट काटे गए हैं, जिसका कारण किराएदारों की संख्या अधिक होना है. इस कारण पात्र व्यक्तियों के घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा फॉर्म भरवाए जाने की मांग की गई है, जिसे जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकार भी किया गया है.

पुराने ईपीआईसी नंबर से ऑनलाइन सुविधा: जिला उपायुक्त ने बताया कि कोई भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपने पुराने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा सकता है. इसके अतिरिक्त ईसीआईनेट मोबाइल ऐप पर भी अपना ईपीआईसी नंबर दर्ज करके गणना प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है और उसे भरा जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के संबंध में विभाग की ओर से किसी भी मतदाता से ओटीपी साझा करने या किसी लिंक पर क्लिक करने का अनुरोध नहीं किया जाता. विभाग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी स्वयं मतदाता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवश्यक जानकारी लेंगे.

बैठक में यह मौजूद रहे: इस अवसर पर एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश जागृति, इलेक्शन कानूनगो कुलदीप सिंह, कांग्रेस से संजीव चौहान, भाजपा से राजेंद्र नौनीवाल, इनेलो से गुरदीश, हरपाल बावा एवं अंकुश निषाद, बसपा से रामकुमार व रामस्वरूप और जजपा से राजेश उपस्थित रहे.