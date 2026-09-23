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'स्मृति ईरानी के अनुभव और भोला सिंह के संगठनात्मक कौशल का हरियाणा भाजपा को लाभ मिलेगा', डॉ. अर्चना गुप्ता

डॉ. अर्चना गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी के दायित्वों में बदलाव के तहत हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री व सांसद डॉ. भोला सिंह को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने दोनों नेताओं का हरियाणा भाजपा परिवार की ओर से स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से प्रदेश संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी. प्रदेश संगठन को और मजबूती मिलेगी: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "स्मृति ईरानी का राष्ट्रीय राजनीति, सरकार और संगठन में व्यापक अनुभव हरियाणा भाजपा के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित होगा. वहीं डॉ. भोला सिंह के लंबे संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं से जुड़कर काम करने की क्षमता से प्रदेश संगठन को और मजबूती मिलेगी." उन्होंने कहा कि "पार्टी का संगठन बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक निरंतर विस्तार और मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है. नए प्रभारी-सह प्रभारी के मार्गदर्शन में इस अभियान को और गति मिलेगी.