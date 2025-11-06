ETV Bharat / state

"राहुल गांधी में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है", हरियाणा BJP अध्यक्ष बोले - "कांग्रेस को कांग्रेस नेताओं ने हरवाया"

हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सोनीपत में राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अक्ल नहीं है.

Haryana BJP state president Mohanlal Badoli attacked Rahul Gandhi in Sonipat on Brazil Model and Haryana Election Result
"राहुल गांधी में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 6, 2025 at 5:24 PM IST

सोनीपत : राहुल गांधी ने कल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग होने का दावा किया था जिसे लेकर हरियाणा में सियासत गर्मा गई है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया है.

"झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे राहुल गांधी" : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सोनीपत में बोलते हुए मीडिया को धन्यवाद दिया और कहा कि "मीडिया ने राहुल गांधी के झूठ को उजागर किया है. राहुल गांधी झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. पलवल के बीजेपी नेता ने पूरे परिवार के बारे में भी बताया है. हरियाणा में सामाजिक ताना-बाना ऐसा है कि हर परिवार में कई सारे वोट होते हैं और वे सभी एक बूथ पर होते हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है. राहुल गांधी को इसकी जानकारी नहीं है."

"कांग्रेस को कांग्रेस नेताओं ने हरवाया" (Etv Bharat)

"ब्राजील गए थे राहुल गांधी" : उन्होंने आगे कहा कि "राहुल गांधी विदेश जाते रहते हैं. पिछले दिनों वे ब्राजील गए थे लगता है कि वहां से ब्राजील की मॉडल को लेकर आया है. राहुल गांधी ने ये तक कहा कि ब्राजील की मॉडल यहां वोट डालकर गई है. कितना बड़ा झूठ है. अगर कोई विदेशी महिला हरियाणा के किसी भी गांव में चली जाए तो पूरे गांव को जानकारी मिल जाती है. ये झूठ किसी को भी हजम नहीं होगा. मीडिया ने राहुल गांधी के झूठ की परतें खोलने का काम किया है."

"राहुल गांधी में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है" : वोट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "वोट में त्रुटि हो सकती है, नाम में गलती हो सकती है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम भी वोटर लिस्ट में हो सकता है. ये हम भी कहते हैं. लेकिन वोट चोर कहना कांग्रेस की बहुत बड़ी बेवकूफी है. अक्ल नाम की चीज़ राहुल गांधी में है नहीं. वो अपनी अक्ल देना चाहता है पर लोगों को पता है कि उसकी अक्ल कैसी है. बिहार की जनता तो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही है."

"कांग्रेस को कांग्रेस नेताओं ने हरवाया" : बडौली ने आगे कहा कि "राहुल गांधी को बिहार में कोई पूछता नहीं है. जब बिहार का चुनाव था तो वो विदेश के दौरे पर था. कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि राहुल आएगा तो हमारे वोट कम करके जाएगा. हरियाणा में एक साल से ज्यादा चुनाव हो गया, आज उसकी नींद खुली है. शैलजा, सुरजेवाला, हुड्डा बता देंगे कि कांग्रेस की हार क्यों हुई है. कांग्रेस के नेताओं ने ही आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया है. सब ओपन है, अखबारों में छपा है, शमशेर सिंह गोगी से पूछ लो कि उसे किसने हरवाया था."

