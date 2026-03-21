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क्रॉस वोटिंग पर बोले हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष, 'जो हुआ कांग्रेस में हुआ, इसमें बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं'

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.

Rajya Sabha Election Result 2026
Rajya Sabha Election Result 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 8:19 AM IST

3 Min Read
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सोनीपत: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर सूबे का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

क्रॉस वोटिंग पर क्या बोले मोहनलाल बड़ौली? मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि 'राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जीतने के लिए जितने विधायकों की जरूरत थी. बीजेपी के पास उससे ज्यादा थे. अगर सभी 90 विधायक वोटिंग करते और सभी 90 वोट वेलिड होती, तो जीत के लिए 31 विधायकों की जरूरत थी. उससे 17 विधायक बीजेपी के पास ज्यादा थे, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई. 83 वेलिड वोट निकली है.

क्रॉस वोटिंग पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस विधायकों का समर्थन? हरियाणा BJP अध्यक्ष ने कहा '83 के हिसाब से जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत थी. इस हिसाब से बीजेपी के पास 20 विधायक ज्यादा थे. जो 20 विधायक बीजेपी के पास ज्यादा थे. वही निर्दलीय उम्मीदवार को मिले हैं. इसके अलावा 5 कांग्रेस के और तीन निर्दलीय मिले हैं. जब निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस के विधायकों ने वोट किया है, तो इसका मतलब तो ये था कि उन्हें कांग्रेस विधायकों का समर्थन था.'

'इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं': विधायकों की खरीद-फरोख्त पर उन्होंने कहा कि "ये कांग्रेस में ही हुआ है. जिन विधायकों को कांग्रेस की तरफ से पैसे नहीं मिले, उन्होंने शायद क्रॉस वोटिंग की है. बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं था. क्योंकि बीजेपी के पास विधायक ज्यादा थे. जो हुआ वो कांग्रेस में हुआ. क्रॉस वोट हुई तो कांग्रेस में हुई. बगावत हुई है तो कांग्रेस पार्टी में हुई है. खेला हुआ है तो कांग्रेस पार्टी में हुआ है. इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है."

मोहनलाल बड़ौली का इनेलो पर निशाना: मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि "इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव का बहिष्कार करके लोकतंत्र की हत्या की. चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा चुनाव अच्छे से सम्पन्न हुआ है." बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. निकाय चुनाव पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है".

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