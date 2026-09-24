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हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस, अर्चना गुप्ता ने हरियाणा ओबीसी मोर्चा को दिया खास संदेश, जानें इसके सियासी मायने

साल 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. अब वहां बीजेपी का फोकस .

Haryana BJP State President
Haryana BJP State President (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2026 at 12:38 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अभी वक्त लंबा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही. इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी की नजर अब हारी हुई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर है. बीजेपी अब हारी हुई 42 विधानसभा सीटों और पांच लोकसभा सीटों पर फोकस करने जा रही है. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ओबीसी मोर्चा से आह्वान किया है.

42 विधानसभा और 5 लोकसभा सीटों पर मजबूती का संकल्प: हरियाणा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद थीं. इस मौके पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की जिन 42 विधानसभा सीटों और 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पिछली बार सफलता नहीं मिली, वहां ओबीसी मोर्चा खासतौर से संगठनात्मक मजबूती के लिए काम करें. उन्होंने बूथ स्तर तक ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं के साथ पंचों, सरपंचों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को मोर्चे से जोड़ने पर जोर दिया.

'ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण': भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और अखिल भारतीय कोटे की स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल तथा डेंटल सीटों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ है. यानी अर्चना गुप्ता अब ओबीसी को फोकस करके हरियाणा की सियासत में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं.

क्या है हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक का गणित? हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जो टारगेट ओबीसी मोर्चा को दिया है. उसके बड़े सियासी मायने हैं. इसके लिए हमें हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक कितना प्रभावी है. उसको समझना जरूरी है. हरियाणा में करीब 35 से 40 फीसदी ओबीसी आबादी है, जबकि करीब 30 फीसदी मतदाता है. वहीं इस श्रेणी में 78 के करीब जातियां शामिल हैं. हरियाणा की सत्ता में कौन बैठेगा. इसमें ओबीसी वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है. वैसे तो हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक सभी 90 सीटों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है, लेकिन दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट की करीब 50 से 55 सीटों पर ओबीसी और गैर जाट वोट बैंक का सीधा असर है.

कौन सी लोकसभा सीटें हारी थी बीजेपी? पिछले लोकसभा चुनावों में दस लोकसभा सीटों में से बीजेपी पांच सीटों पर हार गई थी. बीजेपी का यह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद सबसे खराब प्रदर्शन रहा था. हालांकि इन नतीजों के बाद विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस के पास जो पांच लोकसभा सीटें हैं. उनमें अंबाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा है. जिसमें से अंबाला और सोनीपत जीटी रोड बेल्ट में आती है जबकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा की विधानसभा सीटें भी शामिल है.

क्या है डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान के मायने? राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी ने इस मुद्दे पर कहा "बीजेपी जानती है कि उसका हरियाणा में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो नॉन जाट है. उसमें भी ओबीसी वोट बैंक शामिल है. ऐसे में पार्टी का फोकस इस वोट बैंक पर होना लाजमी है. बीजेपी पिछले चुनावों में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारी है. उन सीटों में से भी कई ऐसी हैं. जहां ओबीसी वोट बैंक का बड़ा असर है. जिसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के ओबीसी मोर्चा को इन सीटों पर फोकस रखने के लिए कह रही है. राज्य में भले ही अभी कोई चुनाव आस पास नहीं, लेकिन बीजेपी अपनी कार्यशैली के मुताबिक अपने अभियान को रखती है.

हरियाणा में ओबीसी की अहम भूमिका: वहीं इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल ने कहा कि "बीजेपी संगठन और अपनी रणनीति की वजह से ही अन्य दलों से अलग है. पार्टी का संगठन और नेता भले ही चुनाव हो या नहीं हो, बावजूद इसके हमेशा अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं. हरियाणा की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है. खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के चार से पांच जिले में ये वोट बैंक सबसे ज्यादा प्रभावशाली है. हरियाणा में पिछले चुनावों में खासतौर पर लोकसभा चुनावों में बीजेपी को झटका लगा था. ये स्थिति अगली बार ना बने उसके लिए पार्टी पहले से ही खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाह रही है. वहीं जिन 42 विधानसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वह अधिक सक्रिय रहकर लोगों में पार्टी की गतिविधियों को ज्यादा बनाए रखकर अगले चुनावों के लिए सियासी मैदान को पार्टी अपने पक्ष में बनान चाह रही है. बीजेपी इसी मामले में अन्य दलों से अलग है बीजेपी हार के बावजूद मैदान नहीं छोड़ती है."

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