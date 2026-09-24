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हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस, अर्चना गुप्ता ने हरियाणा ओबीसी मोर्चा को दिया खास संदेश, जानें इसके सियासी मायने

Haryana BJP State President ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अभी वक्त लंबा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही. इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी की नजर अब हारी हुई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर है. बीजेपी अब हारी हुई 42 विधानसभा सीटों और पांच लोकसभा सीटों पर फोकस करने जा रही है. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ओबीसी मोर्चा से आह्वान किया है. 42 विधानसभा और 5 लोकसभा सीटों पर मजबूती का संकल्प: हरियाणा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद थीं. इस मौके पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की जिन 42 विधानसभा सीटों और 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पिछली बार सफलता नहीं मिली, वहां ओबीसी मोर्चा खासतौर से संगठनात्मक मजबूती के लिए काम करें. उन्होंने बूथ स्तर तक ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं के साथ पंचों, सरपंचों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को मोर्चे से जोड़ने पर जोर दिया. 'ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण': भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और अखिल भारतीय कोटे की स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल तथा डेंटल सीटों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ है. यानी अर्चना गुप्ता अब ओबीसी को फोकस करके हरियाणा की सियासत में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं. क्या है हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक का गणित? हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जो टारगेट ओबीसी मोर्चा को दिया है. उसके बड़े सियासी मायने हैं. इसके लिए हमें हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक कितना प्रभावी है. उसको समझना जरूरी है. हरियाणा में करीब 35 से 40 फीसदी ओबीसी आबादी है, जबकि करीब 30 फीसदी मतदाता है. वहीं इस श्रेणी में 78 के करीब जातियां शामिल हैं. हरियाणा की सत्ता में कौन बैठेगा. इसमें ओबीसी वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है. वैसे तो हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक सभी 90 सीटों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है, लेकिन दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट की करीब 50 से 55 सीटों पर ओबीसी और गैर जाट वोट बैंक का सीधा असर है.