हरियाणा BJP अध्यक्ष बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को दुष्कर्म मामले में कसौली कोर्ट से बड़ी राहत, पीड़िता की याचिका रद्द

कसौली कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकार ( FILE@ETVBHARAT )

सोलन: हिमाचल प्रदेश के कसौली में दर्ज बहुचर्चित गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है. साथ ही पीड़िता द्वारा केस को दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका को भी सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया है. 13 दिसंबर 2024 को कसौली पुलिस थाना में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था. इस केस की जानकारी सार्वजनिक रूप से 14 जनवरी 2025 को सामने आई थी. पीड़िता का आरोप था कि 23 जुलाई 2024 को उसके साथ कसौली में गैंगरेप किया गया। उसने दावा किया कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, जहां होटल में आरोपियों ने उसके साथ जबरन शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को माना सही कसौली कोर्ट ने वीरवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराया. अदालत ने माना कि जांच के दौरान मामले में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, जिसके चलते केस को आगे बढ़ाना संभव नहीं है. कोर्ट ने पीड़िता की ओर से केस को दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका को भी खारिज कर दिया. हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता के पास ऊपरी अदालत में दोबारा अपील करने का कानूनी अधिकार बना रहेगा. जांच में नहीं मिले ठोस सबूत