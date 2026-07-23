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'जंतर-मंतर पर बैठे नीट के विद्यार्थी नहीं, ये विपक्ष के कार्यकर्ता, जो देश में अराजकता फैला रहे'- अर्चना गुप्ता

ARCHANA GUPTA ON CJP PROTEST ( ETV Bharat )