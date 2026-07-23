'जंतर-मंतर पर बैठे नीट के विद्यार्थी नहीं, ये विपक्ष के कार्यकर्ता, जो देश में अराजकता फैला रहे'- अर्चना गुप्ता
नीट पेपर लीक और जंतर-मंतर पर चल रहे धरने पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि 'प्रदर्शन करने वाले नीट छात्र नहीं.'
Published : July 23, 2026 at 5:50 PM IST
सोनीपत: हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने नीट पेपर लीक और जंतर-मंतर पर चल रहे धरने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "जंतर-मंतर पर बैठे नीट के विद्यार्थी नहीं हैं. नीट के विद्यार्थियों के पास इतना समय नहीं है कि वो जंतर-मंतर पर धरना दे. क्योंकि जो पास हुए हैं, वो इस जुगत में लगे हैं कि उनका कॉलेज कौन सा होगा. किसके लिए उन्हें अप्लाई करना है. वहीं जो लोग रह गए हैं. वो दोबारा से तैयारी करने में लगे हैं."
'जो पत्थर मार रहे, वो विपक्ष के लोग': अर्चना गुप्ता ने कहा कि "जो पत्थर मार रहे हैं, वो विपक्ष के लोग हैं. विपक्ष विद्यार्थियों की आड़ में अपना काम कर रहा है. कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों द्वारा विद्यार्थियों को आगे करके देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है." उन्होंने विशेष रूप से आम आदमी पार्टी पर नीट के विद्यार्थियों की आड़ में अपने "गुंडों" का इस्तेमाल करने के बात कही है.
सोनम वांगचुक के धरने पर जानें क्या कहा: सोनम वांगचुक के धरने से उठाए जाने के बारे में गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें धरने से उठाया गया था. अन्ना हजारे के पत्र पर उन्होंने कहा कि वे हमारे आदरणीय और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उठाया. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि "ये फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है. वो अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई फैसला बता सकें. हर मामले में कार्रवाई चल रही है और भाजपा सही समय आने पर सही कार्य करेगी."
'दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई': लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि "विद्यार्थियों की तरफ से कोई गलती की गई होगी तभी लाठीचार्ज हुआ. पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ की गई अभद्रता के आरोप पर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है. जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
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