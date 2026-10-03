ETV Bharat / state

PM नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा BJP के सभी विधायक, नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुई चर्चा, पंजाब पर बनी रणनीति !

PM नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा BJP के सभी विधायक ( PM NARENDRA MODI )

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे.