PM नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा BJP के सभी विधायक, नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुई चर्चा, पंजाब पर बनी रणनीति !
हरियाणा बीजेपी विधायकों ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे.
Published : October 3, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे.
मोदी से मुलाकात : प्रधानमंत्री आवास पर बैठक से पहले दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम ने सभी विधायकों के साथ लंच किया. इसके बाद हरियाणा के सभी 48 बीजेपी विधायक सीएम नायब सैनी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हुई. सभी विधायक इलैक्ट्रिक बस में बैठकर मोदी से मिलने के लिए पहुंचे. इस दौरान भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता भी मौजूद थी.
पीएम मोदी ने क्या कहा ? : पीएम मोदी के साथ बैठक में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस की और बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लम्बा समय हरियाणा के विधायकों को दिया. प्रधानमंत्री ने जों बात बताई हैं उन्हें सभी विधायक और मंत्री अपनी विधानसभा में फॉलो करेंगे. प्रधानमंत्री के साथ प्रेरणा दायक बैठक रही हैं, हरियाणा को विकसित और भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिए हैं, हर गांव ज़ब विकसित होगा तभी सपना पूरा होगा. पीएम मोदी ने कहा कि लोगों के साथ सम्पर्क लगातार बनाए रखे और समय समय पर बैठक होनी चाहिए लोगों के साथ. गांव-गांव टोली जाए, टिफिन बैठक करें, लोगों के साथ संवाद करे और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान करें.
किसानों पर मोदी का फोकस : प्रधानमंत्री ने बताया कि हरियाणा के सभी विधायक गांव में घर-घर जाकर लोगों के साथ संवाद करें. राजनीति हमारे लिए सत्ता नहीं हैं, वो सेवा का माध्यम हैं. राजनीति केवल चुनाव जीतना ही नहीं हैं बल्कि लोगों की सेवा करना हमारा राजनीतिक उद्देश्य हैं. पीएम मोदी ने गुरू मंत्र देते हुए कहा कि "किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जावान किसान बनाने पर भी जोर दें. सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए. विकसित भारत की यात्रा हरियाणा को आगे बढ़ाने का भी प्रयास है. कृषि में नहीं सोच और नई दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. प्राकृतिक खेती से किसानों को जोड़ा जाए, एक परिवार एक एकड़ जमीन पर कम से कम प्राकृतिक खेती करे, इसके लिए सभी विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें. किसानों को मजबूत किया जाए, किसान मजबूत होगा तो हरियाणा मजबूत होगा तभी विकसित भारत बनेगा. युवाओं के कौशल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया हैं. हरियाणा के युवाओं को स्कील इण्डिया से जोड़ा जायेगा. गुरूग्राम को और बेहतर बनाया जायेगा, गुरूग्राम एक ग्लोबल सिटी हैं.
एक घंटे तक चली बैठक : करीब एक घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के सियासी हालात, खिलाड़ियों पर भी चर्चा की. सीएम नायब सैनी के साथ भी पीएम ने अकेले में मुलाकात की.
पंजाब चुनाव की रणनीति बनी!: हाल ही में स्मृति ईरानी को हरियाणा भाजपा का नया प्रभारी और डॉ. अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. ऐसे में नए नेतृत्व के साथ संगठन को मजबूत करने और पंजाब विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नेताओं की भूमिका को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की बात कही जा रही है. खुद सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव मोड में है और पंजाब के दौरे भी कर रहे हैं. ऐसे में हरियाणा का पड़ोसी राज्य होने के चलते बीजेपी को वहां हरियाणा का जादू दोहराने की उम्मीद है.पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों में संगठन की सक्रियता बढ़ाने और नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय किए जाने की चर्चा है.
12 साल में पहली मुलाकात : 12 साल में ये पहला मौका है, जब हरियाणा BJP के सभी विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है. इससे पहले साल 2014 में भाजपा के सभी विधायकों की पीएम मोदी के साथ बैठक हुई थी.
अर्चना गुप्ता ने की थी मुलाकात : इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने 29 जुलाई को हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी. तब प्रधानमंत्री ने हरियाणा के विधायकों से मिलने का वादा किया था.
हरियाणा दिवस कार्यक्रम में आ सकते हैं मोदी : बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा आ सकते हैं. ऐसे में उनके संभावित दौरे से पहले भाजपा विधायकों के साथ हुई बैठक अहम मानी जा रही है.
ये भी पढ़ें - हरियाणा में स्टार्टअप के विस्तार के लिए 'स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प' का शुभारंभ, सभी 23 जिलों को जोड़ने का लक्ष्य
ये भी पढ़ें - कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम, लाडवा मंडी में धान खरीद का जायजा लिया, कलाल माजरा में सड़क हादसे के पीड़ितों से मिलकर जताया शोक
ये भी पढ़ें - 'कांग्रेस झूठ फैला रही है; उनके कार्यकाल में वोट की चोरी हुई थी', जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर बोले CM