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हरियाणा में BJP विधायक की बेटी की 'शाही शादी': पूरे हलके में मुनादी करवाकर भेजा न्योता, 30 हजार मेहमानों के लिए देसी घी के पकवान

Haryana BJP MLA Daughter Wedding ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: बाढ़ड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास की डॉक्टर बेटी दीक्षा की शादी की तैयारियां इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दीक्षा हिसार के डॉक्टर गोविंद के साथ 21 नवंबर को सात फेरे लेंगी. इससे पहले कल यानी 14 नवंबर को विधायक के पैतृक गांव पातुवास में लग्न और प्रीतिभोज का एक भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें 25 से 30 हजार लोगों के जुटने की उम्मीद है.

बीजेपी विधायक की बेटी की शादी, मुनादी से निमंत्रण:

इस शाही प्रीतिभोज की सबसे खास बात ये है कि विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सभी 108 पंचायतों में न्योता भेजा है और बाकायदा मुनादी करवाकर ग्रामीणों को आमंत्रित किया है. इसके अलावा दादरी, भिवानी और गुरुग्राम के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है. विधायक उमेद पातुवास ने बताया कि ये पारिवारिक समारोह है, किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं. हरियाणा में BJP विधायक की बेटी की 'शाही शादी' (ETV Bharat) सीएम नायब सैनी भी होंगे शामिल: विधायक ने बताया कि इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ विपक्षी दलों के प्रमुख नेता, किसान नेता, अधिकारी और पत्रकार भी शिरकत करेंगे. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि व्यस्तता के कारण किसी तक निमंत्रण नहीं पहुंच पाया हो, तो भी वो समय पर पहुंचकर बेटी को आशीर्वाद दें. 14 नवंबर को होगी विधायक की बेटी की शादी. (ETV Bharat) 4 एकड़ में पंडाल, 10 एकड़ में पार्किंग और देसी घी की मिठाइयां: