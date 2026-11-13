हरियाणा में BJP विधायक की बेटी की 'शाही शादी': पूरे हलके में मुनादी करवाकर भेजा न्योता, 30 हजार मेहमानों के लिए देसी घी के पकवान
Haryana BJP MLA Daughter Wedding: भाजपा विधायक उमेद पातुवास की डॉक्टर बेटी दीक्षा की शादी की तैयारियां. 14 नवंबर को प्रीतिभोज.
Published : November 13, 2026 at 5:35 PM IST
चरखी दादरी: बाढ़ड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास की डॉक्टर बेटी दीक्षा की शादी की तैयारियां इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दीक्षा हिसार के डॉक्टर गोविंद के साथ 21 नवंबर को सात फेरे लेंगी. इससे पहले कल यानी 14 नवंबर को विधायक के पैतृक गांव पातुवास में लग्न और प्रीतिभोज का एक भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें 25 से 30 हजार लोगों के जुटने की उम्मीद है.
बीजेपी विधायक की बेटी की शादी, मुनादी से निमंत्रण:
इस शाही प्रीतिभोज की सबसे खास बात ये है कि विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सभी 108 पंचायतों में न्योता भेजा है और बाकायदा मुनादी करवाकर ग्रामीणों को आमंत्रित किया है. इसके अलावा दादरी, भिवानी और गुरुग्राम के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है. विधायक उमेद पातुवास ने बताया कि ये पारिवारिक समारोह है, किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं.
सीएम नायब सैनी भी होंगे शामिल:
विधायक ने बताया कि इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ विपक्षी दलों के प्रमुख नेता, किसान नेता, अधिकारी और पत्रकार भी शिरकत करेंगे. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि व्यस्तता के कारण किसी तक निमंत्रण नहीं पहुंच पाया हो, तो भी वो समय पर पहुंचकर बेटी को आशीर्वाद दें.
4 एकड़ में पंडाल, 10 एकड़ में पार्किंग और देसी घी की मिठाइयां:
मेहमानों की भारी संख्या को देखते हुए गांव में कोठी के पीछे करीब 4 एकड़ जमीन में विशाल टेंट लगाया गया है, जबकि वाहनों की सुविधा के लिए 10 एकड़ जमीन पार्किंग के लिए तैयार की गई है. कार्यक्रम स्थल पर 100 से अधिक डाइनिंग टेबल और वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
सीएम के लिए खास हरियाणवी देसी खाना:
समारोह में खानपान की कमान संभाल रहे मुख्य हलवाई सोनू कुमार ने बताया कि उनकी टीम 9 नवंबर से लगातार तैयारियों में जुटी है. फिलहाल 70 से अधिक हलवाई काम कर रहे हैं और कल सुबह तक पूरी टीम में करीब 500 कारीगर और वेटर जुड़ जाएंगे. सोनू के मुताबिक, 20 से 25 हजार लोगों के लिए शुद्ध देसी घी की बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन और मूंग का हलवा तैयार किया जा रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्रियों के लिए विशेष रूप से पारंपरिक हरियाणवी देसी भोजन तैयार किया जाएगा.
9 अगस्त को गुरुग्राम में हुई थी सगाई:
गौरतलब है कि डॉक्टर दीक्षा और डॉक्टर गोविंद की सगाई बीते 19 अगस्त को गुरुग्राम में संपन्न हुई थी, जिसके बाद अब पूरा क्षेत्र इस भव्य विवाह समारोह का गवाह बनने जा रहा है.
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