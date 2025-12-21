हरियाणा में SIR की तैयारी में जुटी भाजपा, पार्टी पदाधिकारियों को मिले ये ख़ास निर्देश...

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 21, 2025 at 7:24 PM IST

भिवानीः आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर कराया जायेगा. एसआईआर के डेट के बारे में आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वहीं हरियाणा भाजपा की ओर से एसआईआर और नये वोटरों को जोड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. इसी कड़ी में भिवानी पंचायत भवन में भाजपा जिला कार्यकारिणी की ओर से रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

बीजेपी ने समझाया कैसे नये मतदाता का नाम जोड़ेंः भिवानी भाजपा जिला प्रभारी विरेंद्र कौशिक ने बताया कि "भारतीय जनता पार्टी ने अगले माह से हरियाणा में शुरू होने वाले एसआईआर और विकसित भारत की जी राम जी योजना को लेकर अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है. अगले माह से हरियाणा में शुरू होने वाले एसआईआर को लेकर अभियान चलाने के बारे में रूपरेखा तैयार की गई. इसके तहत पदाधिकारियों को बताया गया कि एसआईआर के तहत नए मतदाताओं को किस प्रकार से जोड़ना है."

SIR की तैयारी में जुटी हरियाणा भाजपा (Etv Bharat)

25 दिसंबर को बूथों पर मनेगा सुशासन दिवसः जिला प्रभारी विरेंद्र कौशिक ने बताया कि "बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने, आगामी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाए जाने संबंधी विषयों पर गहनता से चर्चा की गई. 25 दिसंबर को भिवानी जिले के सभी 931 बूथों पर सुशासन दिवस मनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई."

सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का निर्णयः जिला प्रभारी विरेंद्र कौशिक ने बताया कि "भाजपा जिला इकाई द्वारा आयोजित यह महत्वपूर्ण बैठक राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रखी गई है. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसका जवाब भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर देंगे."

भाजपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का संकल्पः बैठक के दौरान राष्ट्र भक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होल्कर और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने संबंधी मुद्दों को आमजन तक ले जाए जाने के बारे में भी चर्चा की गई. कार्यकारिणी की बैठक में जिला भर के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. मौके पर भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई.

