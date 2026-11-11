ETV Bharat / state

SIR को लेकर हरियाणा भाजपा ने कसी कमर, पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए चलेगा अभियान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है. पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहें और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम नियमानुसार सूची में शामिल किए जा सकें, इसके लिए भाजपा प्रदेशभर में सघन अभियान चलाएगी. अभियान के तहत अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित और संपर्क नहीं हो पाने वाले मतदाताओं की पहचान कर उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा. साथ ही पात्र नागरिकों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का पत्र (ETV Bharat) मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दिए गए निर्देशः इस अभियान की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और बीएलए-1 के साथ विस्तृत चर्चा की. बैठक में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए. प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया गया.

एसआईआर को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का पत्र (ETV Bharat) हरियाणा वासियों के नाम खुला पत्रः इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने बुधवार को प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी कर मताधिकार की रक्षा को लोकतंत्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी बताया. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक के वोट का महत्व देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के वोट के बराबर है. मताधिकार केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिक के सम्मान, समानता और राष्ट्र के भविष्य के निर्धारण में उसकी भागीदारी का प्रतीक है. इसलिए किसी भी पात्र नागरिक का नाम केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए." 3383302 मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुएः डॉ. अर्चना गुप्ता ने अपने पत्र में 24 जुलाई 2026 की प्रारंभिक एसआईआर स्टेटस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में 33 लाख 83 हजार 302 मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे. इनमें 7 लाख 66 हजार 3 मृत, 2 लाख 4 हजार 832 अन्यत्र पंजीकृत, 13 लाख 74 हजार 759 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 9 लाख 36 हजार 228 अनुपस्थित अथवा संपर्क नहीं हो पाने वाले तथा 1 लाख 1 हजार 480 अन्य कारणों की श्रेणी में दर्ज थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, न कि मताधिकार से वंचित नागरिकों की अंतिम संख्या.