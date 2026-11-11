SIR को लेकर हरियाणा भाजपा ने कसी कमर, पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए चलेगा अभियान
Haryana BJP campaign for SIR: हरियाणा में भाजपा मतदाता सूची संशोधन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजेगी.
Published : November 11, 2026 at 2:31 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है. पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहें और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम नियमानुसार सूची में शामिल किए जा सकें, इसके लिए भाजपा प्रदेशभर में सघन अभियान चलाएगी. अभियान के तहत अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित और संपर्क नहीं हो पाने वाले मतदाताओं की पहचान कर उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा. साथ ही पात्र नागरिकों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दिए गए निर्देशः इस अभियान की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और बीएलए-1 के साथ विस्तृत चर्चा की. बैठक में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए. प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया गया.
हरियाणा वासियों के नाम खुला पत्रः इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने बुधवार को प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी कर मताधिकार की रक्षा को लोकतंत्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी बताया. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक के वोट का महत्व देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के वोट के बराबर है. मताधिकार केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिक के सम्मान, समानता और राष्ट्र के भविष्य के निर्धारण में उसकी भागीदारी का प्रतीक है. इसलिए किसी भी पात्र नागरिक का नाम केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए."
3383302 मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुएः डॉ. अर्चना गुप्ता ने अपने पत्र में 24 जुलाई 2026 की प्रारंभिक एसआईआर स्टेटस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में 33 लाख 83 हजार 302 मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे. इनमें 7 लाख 66 हजार 3 मृत, 2 लाख 4 हजार 832 अन्यत्र पंजीकृत, 13 लाख 74 हजार 759 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 9 लाख 36 हजार 228 अनुपस्थित अथवा संपर्क नहीं हो पाने वाले तथा 1 लाख 1 हजार 480 अन्य कारणों की श्रेणी में दर्ज थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, न कि मताधिकार से वंचित नागरिकों की अंतिम संख्या.
हर घर मतदाताओं से संपर्क करेंः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने विशेष रूप से उन पात्र नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त की, जो रोजगार, शिक्षा, निवास स्थान में परिवर्तन अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, बीएलए-1, बीएलए-2 और बूथ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राजनीतिक विचारधारा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर घर-घर संपर्क करें. प्रत्येक पात्र मतदाता को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे नागरिकों की पहचान करना है, जो मतदाता सूची में शामिल रहने अथवा नाम दर्ज कराने के पात्र हैं, लेकिन किसी कारणवश गणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं.
|ये भी पढ़ें-हांसी में महिपाल ढांडा का कांग्रेस पर हमला, SIR पर विपक्ष को घेरा, बोले- "फर्जी वोट कटने से राहुल गांधी और केजरीवाल को परेशानी क्यों?"
नए पात्र मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन: अपने पत्र में डॉ. अर्चना गुप्ता ने निर्वाचन आयोग द्वारा 6 नवंबर को विभिन्न श्रेणियों में चिह्नित नागरिकों को पात्रता के अनुसार गणना फॉर्म पुनः प्रस्तुत करने के लिए दिए गए अवसर का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि नागरिक ceoharyana.gov.in पर संबंधित सूचियों में अपना नाम जांच सकते हैं. इसके अतिरिक्त संबंधित बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. ऑनलाइन आवेदन और अन्य सुविधाएं voters.eci.gov.in तथा ECINET ऐप पर उपलब्ध हैं. सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 और 1800-11-1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है. नए पात्र मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प बूथों पर धरातल पर उतारना होगाः डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे प्रत्येक बूथ पर धरातल पर उतारना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस अभियान को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट प्रयास है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का मताधिकार प्रभावित न हो और प्रत्येक योग्य मतदाता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हो सके.