भिवानी के धावक भाई-बहन का कमाल, जयपुर हाफ मैराथन में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, माता-पिता को बच्चों पर गर्व

भिवानी में दो भाई-बहन ने हाफ मैराथन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया. जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में दोनों ने इतिहास रच दिया.

Haryana Bhiwani runners Lavanya and Hardik
Haryana Bhiwani runners Lavanya and Hardik (Etv Bharat)
Published : December 15, 2025 at 1:26 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 2:10 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी भाई-बहन हार्दिक और लावण्या ने मैराथन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, जयपुर में आयोजित हाफ मैराथन में दोनों भाई-बहन ने इतिहास रच दिया है. लावण्या ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हाफ मैराथन में लावण्या ने 21 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 6 मिनट 7 सेकेंड में पूरी कर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, हार्दिक ने 21 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 49 मिनट 18 सेकेंड में तय की.

बच्चों की सफलता के पीछे है पिता का हाथ: दोनों पिछले दो साल से लगातार दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब अपनी क्षमता को और निखारने में जुटे हैं. जिसके लिए दोनों बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं. बच्चों के माता-पिता को इन दोनों पर गर्व है. हार्दिक और लावण्या के पिता राजेश तंवर ने बताया कि "वे खुद भी लंबी दौड़ के अच्छे धावक रह चुके हैं. इसी प्रेरणा से उन्होंने अपने बच्चों को भी हाफ मैराथन की ट्रेनिंग देना शुरू किया. वे रोजाना अपने बच्चों से 5-15 किलोमीटर तक दौड़ लगवाते हैं. उनका लक्ष्य है कि दोनों बच्चे भविष्य में देश का नाम रोशन करें".

पिता को बच्चों पर गर्व: राजेश तंवर ने बताया कि "वे बच्चों के खानपान पर विशेष ध्यान रखते हैं. उन्हें केवल घर का बना पौष्टिक खाना ही दिया जाता है. हाल ही में दोनों ने 7 दिसंबर को जयपुर में सेना द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में भाग लिया. इस प्रतियोगिता में लावण्या ने 21 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 6 मिनट 7 सेकेंड में पूरी की. अब हार्दिक ने 21 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 49 मिनट 18 सेकेंड में तय की".

भिवानी के धावक भाई-बहनों का कमाल (Etv Bharat)

हार्दिक की उपलब्धियां: हार्दिक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है. उसने 12 साल 7 महीने 6 दिन की उम्र में 15 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटा 18 मिनट 39 सेकेंड में पूरी की थी। यह रेस गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हुई थी. इसके अलावा, 11 साल 11 महीने की उम्र में उसने 21.11 किलोमीटर की हाफ मैराथन 2 घंटे 4 मिनट 18 सेकेंड में पूरी कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया था.

लावण्या की उपलब्धियां: लावण्या का नाम भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उसने 11 साल 5 महीने 3 दिन की उम्र में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन 2 घंटे 3 मिनट में पूरी की थी. वहीं, 11 साल 3 महीने 5 दिन की उम्र में उसने 15 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटा 22 मिनट 43 सेकंड में पूरी की थी. जयपुर में आयोजित हालिया हाफ मैराथन में लावण्या ने 21 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 6 मिनट 7 सेकेंड में पूरी कर शानदार प्रदर्शन किया.

दोनों बच्चों का हुआ जोरदार स्वागत: जयपुर से लौटने पर भिवानी स्थित उनके घर में परिवार और पड़ोसियों ने दोनों बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया. परिवार का कहना है कि हार्दिक और लावण्या की मेहनत और अनुशासन आने वाले समय में उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा.

