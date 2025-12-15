ETV Bharat / state

भिवानी के धावक भाई-बहन का कमाल, जयपुर हाफ मैराथन में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, माता-पिता को बच्चों पर गर्व

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी भाई-बहन हार्दिक और लावण्या ने मैराथन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, जयपुर में आयोजित हाफ मैराथन में दोनों भाई-बहन ने इतिहास रच दिया है. लावण्या ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हाफ मैराथन में लावण्या ने 21 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 6 मिनट 7 सेकेंड में पूरी कर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, हार्दिक ने 21 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 49 मिनट 18 सेकेंड में तय की.

बच्चों की सफलता के पीछे है पिता का हाथ: दोनों पिछले दो साल से लगातार दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब अपनी क्षमता को और निखारने में जुटे हैं. जिसके लिए दोनों बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं. बच्चों के माता-पिता को इन दोनों पर गर्व है. हार्दिक और लावण्या के पिता राजेश तंवर ने बताया कि "वे खुद भी लंबी दौड़ के अच्छे धावक रह चुके हैं. इसी प्रेरणा से उन्होंने अपने बच्चों को भी हाफ मैराथन की ट्रेनिंग देना शुरू किया. वे रोजाना अपने बच्चों से 5-15 किलोमीटर तक दौड़ लगवाते हैं. उनका लक्ष्य है कि दोनों बच्चे भविष्य में देश का नाम रोशन करें".

पिता को बच्चों पर गर्व: राजेश तंवर ने बताया कि "वे बच्चों के खानपान पर विशेष ध्यान रखते हैं. उन्हें केवल घर का बना पौष्टिक खाना ही दिया जाता है. हाल ही में दोनों ने 7 दिसंबर को जयपुर में सेना द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में भाग लिया. इस प्रतियोगिता में लावण्या ने 21 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 6 मिनट 7 सेकेंड में पूरी की. अब हार्दिक ने 21 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 49 मिनट 18 सेकेंड में तय की".